Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго 'ломают' голову

Перекресток с круговым движением иногда пугает водителей.

Тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

Как определить порядок проезда на кольце

Какие пункты ПДД применяются в этом тесте

Перекресток с круговым движением – одна из самых безопасных форм организации трафика на пересечении улиц или загородных автодорог. Однако у многих водителей, в частности у тех, кто имеет небольшой опыт, такое движение часто вызывает страх. Поэтому, чтобы чувствовать себя на дороге уверенно, стоит проходить специальные тесты по ПДД.

Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД на знание кругового движения, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: как автомобили проедут круговой перекресток.

Как проедут автомобили

Варианты ответа:

Желтый автомобиль, синий, красный. Желтый автомобиль, красный, синий. Красный автомобиль, синий, желтый. Красный автомобиль, желтый, синий. Синий автомобиль, желтый, красный. Синий автомобиль, красный, желтый.

Объяснение задачи

В этой ситуации изображен перекресток, на котором организовано круговое движение. Об этом свидетельствует соответствующий дорожный знак 4.10 "Круговое движение". Синий и красный автомобили уже движутся по кругу, а водитель желтого автомобиля только выезжает на кольцо.

Желтый автомобиль сначала выезжает на правую крайнюю полосу, а затем сразу перестраивается в крайнюю левую полосу и таким образом пересекает траектории движения сразу обоих автомобилей. Из-за этого он должен уступить дорогу синему и красному автомобилям, поскольку этого от него прямо требует пункт 16.12 ПДД. Получается, что желтый автомобиль проедет последним.

В то же время водитель красного автомобиля перестраивается с правой полосы на крайнюю левую, а водитель синего автомобиля просто продолжает движение по этой полосе. Согласно пункту 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Таким образом, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу и проедет вторым.

В итоге получается следующий порядок разъезда: синий автомобиль, красный, желтый. Правильный вариант ответа — 6.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

