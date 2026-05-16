Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

Сергей Кущ
16 мая 2026, 01:01
Украина следит за развитием новой угрозы со стороны России.
оператор дрона, шахед / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Ключевые тезисы:

  • РФ может оснащать "Шахеды" системами РЭБ
  • Средства РЭБ хотят использовать против дронов ВСУ
  • Украина следит за развитием новой угрозы

Российские оккупанты не прекращают попытки найти способ защитить свои "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Об этом рассказал в своем Telegram специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, "есть обоснованные подозрения", что на некоторых "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

"Ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – подытожил Флэш.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Напомним, Сергей Бескрестнов ранее предупреждал, что россияне начали сбрасывать FPV-дроны со снарядами на жилые дома, что создает дополнительную угрозу для мирных жителей в прифронтовых городах. Такая тактика усложняет работу ПВО и мобильных огневых групп. Опасность сохраняется даже вдали от линии боевого соприкосновения.

Как ранее сообщал Главред, эксперт также говорил о новой угрозе для Киева и ряда других городов, связанной с изменением российских воздушных атак. По его оценке, противник постоянно ищет способы повысить эффективность ударов и обойти украинскую защиту.

Отметим, оккупанты уже меняли подход к атакам. Бескрестнов раскрывал, что новая тактика ударов "Шахедами" может быть направлена не только на разрушение объектов, но и на перегрузку систем обнаружения и перехвата, поэтому появление РЭБ на беспилотниках выглядит продолжением этой линии.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

