Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасно

Если у вас есть пеллетная печь, рано или поздно возникает вопрос: а что делать, если закончились гранулы?

Оказывается, не всё, что горит, подходит для вашего котла. Об этом говорится в материале KB.pl.

Почему лучше держаться пеллет

Печи на пеллетах создавались для древесных гранул: их податчик и горелка рассчитаны именно на этот вид топлива. Любые отклонения могут снизить КПД или даже повредить котел. Поэтому стандартная заправка должна оставаться пеллетами — это безопасно и экономично.

Экстренные варианты замены

В экстренных случаях допускаются другие виды биотоплива, но только если это разрешает производитель. Среди популярных альтернатив:

кукуруза;

эко-уголь или гороховый уголь;

разные злаки и семена;

опилки и древесная щепа.

Важно: любые заменители лучше использовать как временное решение. Они требуют точной настройки податчика и регулировки подачи воздуха. Неправильная эксплуатация может привести к плохому сгоранию, задымлению и ускоренному износу котла.

Овес вместо пеллет

Овес — дешёвая и доступная альтернатива, особенно если есть большие объёмы непищевого зерна. Его можно сжигать в пеллетных печах, но есть нюансы:

теплотворная способность ниже, поэтому топлива потребуется больше;

чаще придётся чистить золу и камеру сгорания;

автоматическая система удаления золы может не справляться, придётся вмешиваться вручную.

Дрова и двухтопливные котлы

Стандартные дрова в обычной пеллетной печи использовать нельзя — подающий механизм и горелка не рассчитаны на крупные куски древесины. Для этого существуют двухтопливные котлы, где можно сжигать и пеллеты, и дрова.

Важный запрет: что нельзя использовать

Каменный уголь категорически запрещён — он может повредить котел, аннулировать гарантию и создать риск возгорания.

Что важно помнить

Вне экстренной ситуации лучшим вариантом остаются стандартные пеллеты. Все другие виды топлива могут быть использованы только временно и с повышенной осторожностью. Следуйте инструкциям производителя — это позволит сохранить ваш котёл и снизить расходы на отопление без риска поломки.

В Европе уже давно применяют твердое биотопливо из специально выращиваемых "энергетических" растений как альтернативу природному газу. Одной из таких культур является трава мискантус.

Сейчас её начали выращивать и в Украине, что может стать важным ресурсом в условиях нынешнего энергетического кризиса, открывая новые возможности для производства топлива и снижения зависимости от газа.

В каком месяце включают отопление в Украине? В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

