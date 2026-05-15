"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем Вишняк

Мать защитника годами боролась за возвращение своего сына и его сослуживцев.
Мама уже обняла сына, который пробыл в плену 4 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/_tatanita_7/, facebook.com/p/Denys-Prokopenko-100092398602398/ Главное: Среди военных, освобожденных из плена, есть бойцы "Азова" В рамках первого этапа обмена домой вернулся сын активистки "мамы Тани"
Во время первого этапа обмена "1000 на 1000", который состоялся сегодня, 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ
"Азов", 19 из которых — защитники Мариуполя.
Об этом в
Facebook сообщил командир "Азова" Денис Прокопенко. По его словам, бойцы корпуса вернулись из российского плена после 4 лет в плену у врага. Прокопенко о новом обмене пленными / фото: скриншот
Среди азовцев, которых удалось вернуть сегодня, был и Артем Вишняк — сын активистки, которую многие знают как "мама Таня". Об этом
сообщила Анастасия Еремеева. Сообщение о том, что Артем Вишняк дома / фото: скриншот
Впоследствии о том, что сын в Украине, написала в
Instagram и его мать. Она подписала фото с сыном: "Наш рассвет наступил".
По информации
УП, кроме сына, на защиту Украины встали также муж и родной брат Татьяны. А после того, как Артем попал в плен, его мама 4 года на постоянной основе участвовала в акциях в поддержку военнопленных. Почему Россия саботирует обмен пленными Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия сознательно саботирует двусторонние контакты по обмену, поскольку не заинтересована демонстрировать реальное количество своих военнопленных.
Российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших. В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.
Обмен пленными — последние новости
Напомним,
Главред писал, что 15 мая Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 205 защитников: воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Обмен пленными 15 мая
фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Kyrylo_Budanov_Official, t.me/Koord_shtab
Накануне
Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования окончательной конфигурации договоренностей.
Ранее Зеленский сообщал, что стороны работают над выполнением договоренностей, которые были недавно достигнуты. В частности, речь тогда шла об
обмене пленными с РФ в формате 1000 на 1000. Читайте также: О личности: Денис Прокопенко
Денис Прокопенко — украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции "Битва за Мариуполь" (2022), пишет
Википедия.
