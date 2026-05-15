"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем Вишняк

Мать защитника годами боролась за возвращение своего сына и его сослуживцев.

https://glavred.info/ukraine/mama-tanya-nakonec-to-dozhdalas-iz-plena-vernulsya-boec-azova-artem-vishnyak-10765010.html Ссылка скопирована

Мама уже обняла сына, который пробыл в плену 4 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/_tatanita_7/, facebook.com/p/Denys-Prokopenko-100092398602398/

Главное:

Среди военных, освобожденных из плена, есть бойцы "Азова"

В рамках первого этапа обмена домой вернулся сын активистки "мамы Тани"

Во время первого этапа обмена "1000 на 1000", который состоялся сегодня, 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ"Азов", 19 из которых — защитники Мариуполя.

Об этом в Facebook сообщил командир "Азова" Денис Прокопенко. По его словам, бойцы корпуса вернулись из российского плена после 4 лет в плену у врага.

видео дня

Прокопенко о новом обмене пленными / фото: скриншот

Среди азовцев, которых удалось вернуть сегодня, был и Артем Вишняк — сын активистки, которую многие знают как "мама Таня". Об этом сообщила Анастасия Еремеева.

Сообщение о том, что Артем Вишняк дома / фото: скриншот

Впоследствии о том, что сын в Украине, написала в Instagram и его мать. Она подписала фото с сыном: "Наш рассвет наступил".

По информации УП, кроме сына, на защиту Украины встали также муж и родной брат Татьяны. А после того, как Артем попал в плен, его мама 4 года на постоянной основе участвовала в акциях в поддержку военнопленных.

Почему Россия саботирует обмен пленными

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия сознательно саботирует двусторонние контакты по обмену, поскольку не заинтересована демонстрировать реальное количество своих военнопленных.

Российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших. В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 мая Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 205 защитников: воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Накануне Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования окончательной конфигурации договоренностей.

Ранее Зеленский сообщал, что стороны работают над выполнением договоренностей, которые были недавно достигнуты. В частности, речь тогда шла об обмене пленными с РФ в формате 1000 на 1000.

Читайте также:

О личности: Денис Прокопенко Денис Прокопенко — украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции "Битва за Мариуполь" (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред