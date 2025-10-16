Укр
Полный разгром: бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление врага

Руслан Иваненко
16 октября 2025, 20:33обновлено 16 октября, 21:15
87
Оккупанты изменили тактику и пытались спрятать технику в лесополосе, однако их планы провалились.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Попытка расширить контроль врагом закончилась уничтожением / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россияне атаковали Шахово и Владимировку, 9 единиц техники уничтожено
  • 22 единицы вражеской бронетехники пошли в атаку, 4 повреждены
  • Штурм Добропольского выступа потерпел крах из-за действий украинских бойцов

В четверг, 16 октября, российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей, сообщает пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов".

Детали атаки и тактика врага

Отмечается, что с 5:30 до 8:00 утра враг бросили в атаку 22 единицы бронированной техники. "Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины", - сообщили в "Азове".

Защитники отмечают, что оккупанты изменили привычную тактику: на этот раз они пытались подвести технику ближе к Шаховому и спрятать ее в лесополосе. Однако украинские бойцы заметили маневр и уничтожили вражескую технику артиллерией и FPV-дронами еще до попытки спрятаться.

По итогам сегодняшнего штурма, из 22 единиц задействованной бронетехники 9 было уничтожено, еще 4 - повреждены.

Видео разгрома оккупантов

АЗОВ
/ Фото: Скриншот

Комментарий эксперта: наращивание человеческих ресурсов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Россия планирует вести боевые действия с использованием еще большего количества человеческого ресурса, чем сейчас.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

По его словам, недостаток техники враг пытается компенсировать массовым привлечением личного состава, пренебрежением жизнью солдат и активной поддержкой с воздуха. В частности, использование FPV-дронов выросло почти в четыре раза по сравнению с августом 2024 года, что значительно усиливает эффективность авиационной поддержки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бывший начальник штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич сказал, что российские войска, у которых огромный ресурс, выбрали Лиманское и Добропольское направления как основные для своего наступления на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас на фронте в Украине значительно выросла смертельная зона. Теперь она достигает 10 километров. По его словам, реалии поля боя сейчас определяют ударные дроны. Это значительно усложняет оперативную эвакуацию раненых, а большое значение приобретают способности украинской логистики и военной медицины.

Кроме того, информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано. Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Об источнике: бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Полный разгром: бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление врага

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

