До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

Коротко:
- В 2026 году подсолнечное масло может подорожать
- Его стоимость будет зависеть от курса доллара и мировых цен
- Вероятно, цены будут расти плавно
С наступлением января многие востребованные товары в украинских супермаркетах подорожают. В частности, рост цен коснется подсолнечного масла. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, подсолнечное масло является экспортным продуктом, стоимость которого зависит от рыночной ситуации.
Он добавил, что показатели в супермаркетах формируются различными факторами, среди которых - проблемы с электроэнергией, мировые цены и курс доллара.
"Условно говоря: увидим доллар по 50 гривен - в магазинах стоимость литра масла станет около 100 гривен или выше. Пока не ожидаю стремительного роста цен на продукт, они точно будут расти плавно, чтобы не шокировать покупателей", - подчеркнул Чиж.
Эксперт также отметил, что за 2025 год подсолнечное масло подорожало ориентировочно на 20 гривен.
Возможен ли дефицит подсолнечного масла
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в Украине не может быть дефицита масла, потому что даже при худших условиях собирается достаточный урожай семян подсолнечника.
По его словам, не отсутствие сырья влияет на цену на масло, а стоимость производства, в частности расходы на электроэнергию, логистику, оплату труда.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, на рынке картофеля в Украине отмечается снижение торговой активности. Несмотря на надежды фермеров на то, что эта продукция в преддверии новогодних праздников в очередной раз подорожает, отпускные цены на картофель наоборот начали снижаться.
Также известно, что накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей - тепличные помидоры. За последнюю неделю цены выросли в среднем на 20%.
Кроме того, в Украине снова дорожают огурцы. Рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
