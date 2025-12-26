Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

Дополнительное давление на стоимость оказывает повышенный предновогодний спрос.

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом пойшли вверх / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей — тепличные помидоры.

Как сообщает специализированный аналитический портал EastFruit, цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%.

В настоящее время тепличные помидоры поступают в продажу по 80–100 грн за килограмм (около $1,90–2,37), в зависимости от качества продукции и объемов поставок. Эксперты отмечают, что основной причиной роста цен стало резкое сокращение предложения на рынке, связанное с завершением сезона местного производства.

Дополнительное давление на стоимость оказывает повышенный предновогодний спрос. Покупатели активно скупают тепличные овощи для праздничного стола, что усиливает дефицит. Еще одним фактором подорожания стала высокая цена импортных томатов, при этом само предложение зарубежной продукции остается ограниченным.

При этом аналитики обращают внимание, что нынешний уровень цен на помидоры практически совпадает с показателями конца декабря прошлого года. В ближайшее время темпы роста стоимости могут замедлиться, поскольку крупные розничные сети и оптовые компании уже почти завершили формирование запасво овощей на первые недели нового года.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

