Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

Сергей Кущ
26 декабря 2025, 20:39
29
Дополнительное давление на стоимость оказывает повышенный предновогодний спрос.
Цены на незаменимый овощ перед Новым годом пойшли вверх
Цены на незаменимый овощ перед Новым годом пойшли вверх / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Вы узнаете:

  • Сколько сейчас стоят помидоры
  • Почему цены поползли вверх

В Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей — тепличные помидоры.

Как сообщает специализированный аналитический портал EastFruit, цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%.

видео дня

В настоящее время тепличные помидоры поступают в продажу по 80–100 грн за килограмм (около $1,90–2,37), в зависимости от качества продукции и объемов поставок. Эксперты отмечают, что основной причиной роста цен стало резкое сокращение предложения на рынке, связанное с завершением сезона местного производства.

Дополнительное давление на стоимость оказывает повышенный предновогодний спрос. Покупатели активно скупают тепличные овощи для праздничного стола, что усиливает дефицит. Еще одним фактором подорожания стала высокая цена импортных томатов, при этом само предложение зарубежной продукции остается ограниченным.

При этом аналитики обращают внимание, что нынешний уровень цен на помидоры практически совпадает с показателями конца декабря прошлого года. В ближайшее время темпы роста стоимости могут замедлиться, поскольку крупные розничные сети и оптовые компании уже почти завершили формирование запасво овощей на первые недели нового года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал.

Ранее стало известно, что с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.

Накануне сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

помидоры цены на продукты
