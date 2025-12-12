Укр
Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

Руслана Заклинская
12 декабря 2025, 19:27
Тепличный овощ подешевел из-за резкого падения спроса.
Цены на тепличные огурцы пошли вниз / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине подешевели тепличные огурцы
  • Цены снизились в среднем на 10%
  • Несмотря на удешевление, огурцы все еще на 13% дороже, чем год назад

В Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

На этой неделе тепличные огурцы подешевели в среднем на 10%. Сейчас овощ поступает в продажу по 90-120 грн/кг (или $2,13-2,84/кг).

Операторы рынка связывают это с тем, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца из-за очень низких темпов сбыта. В результате на складах производителей накопились значительные объемы огурцов, качество которых постепенно ухудшается, что стимулирует продавцов быстро сбывать продукцию.

Несмотря на удешевление, цены на тепличные огурцы остаются на 13% выше, чем в этот же период прошлого года. Большинство операторов рынка считают текущую ситуацию временной и не исключают, что уже на следующей неделе цены могут снова расти.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько будет стоить рождественский ужин

В 2025 году традиционный рождественский ужин из двенадцати блюд обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 грн. Самыми дорогими остаются жареная рыба, кутья и узвар, сообщают в Институте аграрной экономики.

В классическое праздничное меню входят кутья, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, капустой и вишнями), тушеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель, свежие и соленые овощи. В целом стоимость рождественского стола в 2025 году почти не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в начале недели в Украине подорожали некоторые виды мяса, свидетельствуют данные "Столичного рынка". Телятина и индейка выросли в цене на 5-10 грн, а пекинская утка - сразу на 20 грн/кг. В то же время курятина наоборот подешевела.

В Украине цены на сливочное масло не будут расти, несмотря на отключение света. Более того - перед праздниками продукт может даже подешеветь благодаря акциям.

Как сообщал Главред, белокочанная капуста в Украине за год подешевела почти на 80%. В этом сезоне производители вынуждены снижать цены из-за избыточного предложения и медленного сбыта.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
