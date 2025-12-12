Не 'капучіно' и 'еспрессо': как правильно называть кофейные напитки на украинском

Каждый украинец может легко запутаться в названиях разновидностей кофе.

Какая разница между "кава" и "кофе"

Как правильно называть разновидности кофе

Утром многие люди любят пить кофе. У этого напитка есть много разновидностей, в названиях которых украинцы часто могут ошибаться.

Главред решил разобраться, как правильно называть кофейные напитки на украинском.

Можно ли на украинском говорить "кофе"

Доктор филологических наук Александр Пономарив рассказал, что "кава" - издавна употребляемое в украинском языке слово.

Он подчеркнул, что многие могут также говорить "кофе", но это слово активизировалось во времена сближения языков в бывшем Советском Союзе.

Языковед подчеркнул, что "кофе" - это заимствование из русского языка, поэтому лучше употреблять слово "кава".

Как правильно называть разновидности кофе

Редактор Юлия Мороз говорит, что почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы и не являются исконно украинскими.

Поэтому к ним нужно применять правила написания иноязычных слов.

По ее словам, в этом случае работает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р нужно писать "и", а не "і". Например:

айриш;

американо;

капучино;

мокачино;

ристрето.

Она также отметила, что в иноязычных словах не сохраняется удвоение:

лате;

глясе;

эспресо;

капучино;

лате мокачино;

ристрето.

Разновидности кофейных напитков / Инфографика: Главред

О персоне: Юлия Мороз Юлия Мороз - литературный редактор, корректор украинского языка. Она публикует наблюдения о языке и редактировании. Занимается редактированием публицистики, художественной литературы.

