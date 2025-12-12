Не 'капучіно' и 'еспрессо': как правильно называть кофейные напитки на украинском

Вы узнаете:
- Какая разница между "кава" и "кофе"
- Как правильно называть разновидности кофе
Утром многие люди любят пить кофе. У этого напитка есть много разновидностей, в названиях которых украинцы часто могут ошибаться.
Главред решил разобраться, как правильно называть кофейные напитки на украинском.
Можно ли на украинском говорить "кофе"
Доктор филологических наук Александр Пономарив рассказал, что "кава" - издавна употребляемое в украинском языке слово.
Он подчеркнул, что многие могут также говорить "кофе", но это слово активизировалось во времена сближения языков в бывшем Советском Союзе.
Языковед подчеркнул, что "кофе" - это заимствование из русского языка, поэтому лучше употреблять слово "кава".
Как правильно называть разновидности кофе
Редактор Юлия Мороз говорит, что почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы и не являются исконно украинскими.
Поэтому к ним нужно применять правила написания иноязычных слов.
По ее словам, в этом случае работает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р нужно писать "и", а не "і". Например:
- айриш;
- американо;
- капучино;
- мокачино;
- ристрето.
Она также отметила, что в иноязычных словах не сохраняется удвоение:
- лате;
- глясе;
- эспресо;
- капучино;
- лате мокачино;
- ристрето.
О персоне: Юлия Мороз
Юлия Мороз - литературный редактор, корректор украинского языка. Она публикует наблюдения о языке и редактировании. Занимается редактированием публицистики, художественной литературы.
