"Страшный момент": Винник раскрыл, как бежал из Украины

Олег Винник покинул Украину после начала полномасштабного вторжения.

Олег Винник про выезд из Украины / коллаж: Главред, скрин из видео: youtube.com

Олег Винник дал интервью

Как он выезжал из Украины

Украинский певец Олег Винник, который уехал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, решил рассказать, как покидал страну в феврале 2022 года. В интервью РБК-Украина артист отрицал, что пересек границу незаконно.

По словам исполнителя, он должен был лететь в Берлин к семье после гастролей еще 23 февраля, однако выезд перенесли на 26 число. В день начала полномасштабного вторжения его разбудила жена и сообщила, что РФ открыто напала на Украину.

Олег Винник интервью / скрин из видео: youtube.com

"Мы приехали, вся семья села в машину с нами, и он остался дома. Конечно, мы поняли, что это уже тот страшный момент. Мы поехали в тот же день. Когда приехали на мероприятие, дождались Александра. И уже 27 февраля без Александра мы выехали машиной через границу", — раскрыл певец.

Также Олег отреагировал на слухи о том, что покинул страну незаконно, якобы "под пледиком". Артист заявил, что подобные предположения не имеют ничего общего с реальностью, ведь он выехал законно, поскольку уже 25 лет является резидентом Германии.

Олег Винник и Таюне / скрин из видео: youtube.com

"То, что обо мне говорят, что я выехал "под пледиком" и так далее, опять повторяю. Какой плед? Во-первых, тот, кто пишет, он со мной там был, он меня там видел? Во-вторых, человек, который пересекал границу в своей жизни, может сказать, как это можно выехать из нашей страны под каким-то пледом или в багажнике? Или это просто неуважение к нашим пограничникам и нашим законам?", — эмоционально высказался Винник.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

