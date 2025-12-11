Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

Согласно плану, Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить размер своей армии.

Трамп по телефону обсудил "мирный план" с лидерами Европы / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп по телефону обсудил "мирный план" с лидерами Европы

По данным WSJ, телефонный разговор был напряженный

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании 10 декабря потребовал, чтобы они надавили на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу условий "мирного плана" урегулирования российско-украинской войны. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп во время телефонного разговора обсудил "мирный план" по Украине с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они согласились, что это "решающий момент для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве", отметили в немецком правительстве.

Позже Трамп сообщил, что "довольно жестко" обсуждал вопрос Украины с Мерцем, Макроном и Стармером.

"Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу некоторых людей", – говорил глава Белого дома.

При этом он отмечал, что США примут решение о проведении встречи с европейцами в зависимости того, что те ответят Вашингтону по поводу "некоторых вещей".

"Мы не хотим тратить время впустую", – заявил американский президент.

По данным собеседников WSJ, в телефонном разговоре, который обе стороны охарактеризовали как напряженный, Трамп сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны надавить на Зеленского, чтобы тот принял условия "мирного плана" США. Согласно этому плану, Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить размер своей армии, подчеркнули источники СМИ.

По их словам, Трамп также повторил свою публичную критику в том, что Зеленский не изучил предыдущий американский "мирный план" и якобы дал мало признаков готовности пересмотреть предложенные Вашингтоном условия.

На следующий день, 11 декабря, Axios анонсировал встречу представителей США, Украины, Франции, ФРГ и Великобритании по "мирному плану". Европейскую сторону на переговорах в Париже 13 декабря будут представлять советники по вопросам нацбезопасности.

При этом пока неясно, присоединится ли к встрече госсекретарь США Марко Рубио, который является советником Трампа по нацбезопасности, подчеркнуло СМИ.

При каких условиях закончится война в Украине: мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

"Война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и ее европейские союзники прорабатывают "рамочный документ, гарантии безопасности и план восстановления".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

10 декабря стало известно, что администрация Трампа получила пошаговый ответ от Украины относительно последнего проекта американского мирного плана. Глава украинской делегации для переговоров по миру Рустем Умеров направил обновленный вариант договора специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

