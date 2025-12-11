"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

Генсек НАТО предостерег, что следующей целью России может стать НАТО и призвал союзников наращивать оборонные возможности и поддержку Украины.

В НАТО назвали следующую цель для российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

О чем сказал Рютте:

НАТО - следующая цель России

Китай выступил в роли "спасательного круга" для страны-агрессора

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению. Об этом он сказал 11 декабря во время Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировало Reuters.

Он подчеркнул, что государства НАТО должны увеличить оборонные расходы, ведь многие союзники до сих пор не осознают масштаб и актуальность российской угрозы в Европе.

"Мы - следующая цель России. И мы уже в опасности. Когда я в прошлом году стал генеральным секретарем НАТО, я предупреждал, что то, что происходит в Украине, может произойти и со странами-союзниками, что нам нужно перейти к военному менталитету. Я боюсь, что слишком многие тихо самодовольны, слишком многие не чувствуют срочности и слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать сейчас", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что силы Альянса должны быть полностью обеспечены всем необходимым, а Украина - получать поддержку для эффективной обороны.

Отдельно он обратил внимание, что Россия продолжает войну против Украины прежде всего благодаря помощи Китая.

По его словам, Пекин фактически является "спасательным кругом" для Москвы. Рютте подчеркнул, что Китай стремится не допустить ее поражения, и без его поддержки Россия не могла бы вести эту войну. В частности, около 80% критически важных электронных компонентов для российских дронов и других систем поступают из Китая. Кроме того, Россия в значительной степени полагается на поставки боеприпасов и техники из Северной Кореи и Ирана.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Сколько может длиться война НАТО с Россией - мнение эксперта

Как писал Главред, война между Россией и европейскими государствами, если она все же начнется, будет развиваться значительно быстрее, чем в Украине, однако ее завершение не будет быстрым. Об этом заявил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что даже в таком случае речь идет не о неделях или нескольких месяцах. Продолжительность возможного конфликта будет зависеть от стратегических намерений европейских стран. Если их целью станет только освобождение оккупированных территорий и защита собственных границ, боевые действия могут длиться сравнительно недолго. Но в случае, если НАТО и европейские государства решат продвигаться вглубь России - вплоть до Москвы, чтобы свергнуть режим Путина - война может затянуться до двух лет.

"Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина", - добавил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине состоит из четырех отдельных документов. Один из них - это многостороннее соглашение между Украиной, Россией, США и европейскими странами, в котором предусмотрено 20 ключевых положений.

Россия вновь заявила, что не признает ни одно будущее украинское правительство, если то не будет находиться под ее прямым влиянием. Так Кремль отреагировал на недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности организовать выборы еще до завершения войны. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Администрация президента США Дональда Трампа также предоставила европейским партнерам пакет документов, в которых изложено видение Вашингтона по послевоенному восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. По информации The Wall Street Journal, эти материалы содержатся в приложениях к действующим мирным предложениям, не являются публичными, но их содержание описали американские и европейские чиновники.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

