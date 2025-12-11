Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

31-летний Асгари и 44-летняя Спирс встречались более семи лет, прежде чем обручились в 2021 году.

Бритни Спирс и Сэм Асгари много ссорились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghari

Как сейчас выглядит Сэм Асгари

На обложке какого журнала появился мужчина

Бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари — позировал для пикантного разворота в декабрьском номере журнала Playgirl за 2025 год.

На одной из двух обложек бывший муж Бритни Спирс смотрит в камеру фотографа Кэти Левин в расстегнутых кожаных штанах, демонстрируя свой шикарный пресс. Об этом пишет Page Six.

Cэм Асгари на фото для обложки / Фото Instagram/samasghari

На другом кадре ирано-американская модель и актер позирует у бассейна в отеле Paradise Pasadena в Лос-Анджелесе, на нем нет ничего, кроме стратегически расположенного полотенца.

31-летний Асгари и 44-летняя Спирс встречались более семи лет, прежде чем обручились в 2021 году. После окончания скандальной опеки над певицей "Счастливчик" пара поженилась в июне 2022 года, но рассталась всего год спустя, а Асгари подала на развод в августе 2023 года.

По словам писательницы Сандры Сонг, Асгари "тепло" отозвался о своей сверхизвестной бывшей в сопроводительном интервью, ссылаясь на старую иранскую пословицу, которая гласит, что никогда нельзя говорить плохо о тех, с кем вы ели; разделить трапезу — значит поклясться в своей лояльности.

Cэм Асгари на фото для обложки / Фото Instagram/samasghari

"Все, что следует дальше, не имеет значения", — добавил он. "И лучшее, что вы можете сделать, это праздновать прошлое, ценить его и не зацикливаться на том факте, что оно закончилось. Будьте счастливы, что это вообще произошло".

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

