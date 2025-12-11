Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

Кратко:
Бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари — позировал для пикантного разворота в декабрьском номере журнала Playgirl за 2025 год.
На одной из двух обложек бывший муж Бритни Спирс смотрит в камеру фотографа Кэти Левин в расстегнутых кожаных штанах, демонстрируя свой шикарный пресс. Об этом пишет Page Six.
На другом кадре ирано-американская модель и актер позирует у бассейна в отеле Paradise Pasadena в Лос-Анджелесе, на нем нет ничего, кроме стратегически расположенного полотенца.
31-летний Асгари и 44-летняя Спирс встречались более семи лет, прежде чем обручились в 2021 году. После окончания скандальной опеки над певицей "Счастливчик" пара поженилась в июне 2022 года, но рассталась всего год спустя, а Асгари подала на развод в августе 2023 года.
По словам писательницы Сандры Сонг, Асгари "тепло" отозвался о своей сверхизвестной бывшей в сопроводительном интервью, ссылаясь на старую иранскую пословицу, которая гласит, что никогда нельзя говорить плохо о тех, с кем вы ели; разделить трапезу — значит поклясться в своей лояльности.
"Все, что следует дальше, не имеет значения", — добавил он. "И лучшее, что вы можете сделать, это праздновать прошлое, ценить его и не зацикливаться на том факте, что оно закончилось. Будьте счастливы, что это вообще произошло".
