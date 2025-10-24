Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

Бритни Спирс продолжает удивлять своим скандальным поведением.

https://glavred.info/starnews/chut-ne-sbila-podrugu-pyanaya-britni-spirs-sela-za-rul-10709324.html Ссылка скопирована

Бритни Спирс снова попала в скандал/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

В каком состоянии была Бритни

Что говорят очевидцы

В сеть попало видео, на котором видно, как американская певица Бритни Спирс ведёт машину неуверенно после вечеринки с подругой, предположительно, из-за откровенных мемуаров своего бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Как пишет Page Six, в ролике видно, как исполнительница хита "Toxic" выходит из ресторана Red-O в Таузенд-Оукс и садится за руль своего чёрного BMW после того, как несколько человек якобы попытались её остановить.

видео дня

Один из очевидцев рассказал изданию, что поп-звезда "чуть не сбила подругу, выезжая" с парковки.

Бритни Спирс удивила новым видео / Скриншот Instagram/britneyspears

На видео видно, как 43-летняя Спирс выезжает на встречную полосу, в том числе на велосипедную, по пути к своему поместью в Таузенд-Оукс.

В какой-то момент, согласно видео, она врезалась в другую машину.

На светофоре обладательница премии "Грэмми" также заметила, как она что-то кладёт в рот.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред