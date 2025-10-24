Укр
Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

Алена Кюпели
24 октября 2025, 21:11
Бритни Спирс продолжает удивлять своим скандальным поведением.
Бритни Спирс
Бритни Спирс снова попала в скандал/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

  • В каком состоянии была Бритни
  • Что говорят очевидцы

В сеть попало видео, на котором видно, как американская певица Бритни Спирс ведёт машину неуверенно после вечеринки с подругой, предположительно, из-за откровенных мемуаров своего бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Как пишет Page Six, в ролике видно, как исполнительница хита "Toxic" выходит из ресторана Red-O в Таузенд-Оукс и садится за руль своего чёрного BMW после того, как несколько человек якобы попытались её остановить.

видео дня

Один из очевидцев рассказал изданию, что поп-звезда "чуть не сбила подругу, выезжая" с парковки.

Бритни Спирс удивила новым видео
Бритни Спирс удивила новым видео / Скриншот Instagram/britneyspears

На видео видно, как 43-летняя Спирс выезжает на встречную полосу, в том числе на велосипедную, по пути к своему поместью в Таузенд-Оукс.

В какой-то момент, согласно видео, она врезалась в другую машину.

На светофоре обладательница премии "Грэмми" также заметила, как она что-то кладёт в рот.

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

