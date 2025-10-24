Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

Кратко:
- В каком состоянии была Бритни
- Что говорят очевидцы
В сеть попало видео, на котором видно, как американская певица Бритни Спирс ведёт машину неуверенно после вечеринки с подругой, предположительно, из-за откровенных мемуаров своего бывшего мужа Кевина Федерлайна.
Как пишет Page Six, в ролике видно, как исполнительница хита "Toxic" выходит из ресторана Red-O в Таузенд-Оукс и садится за руль своего чёрного BMW после того, как несколько человек якобы попытались её остановить.
Один из очевидцев рассказал изданию, что поп-звезда "чуть не сбила подругу, выезжая" с парковки.
На видео видно, как 43-летняя Спирс выезжает на встречную полосу, в том числе на велосипедную, по пути к своему поместью в Таузенд-Оукс.
В какой-то момент, согласно видео, она врезалась в другую машину.
На светофоре обладательница премии "Грэмми" также заметила, как она что-то кладёт в рот.
О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
