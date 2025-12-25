Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

Кратко:
- Как выглядит дочь Веры Брежневой
- Как она сфотографировалась
Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой посветила неожиданно откровенной фотосессией.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото в пижамных шортиках и все. Девушка похвасталась стройной фигурой и красивыми формами.
Вера Брежнева про войну в Украине
Позиция украинской певицы Веры Брежневой по поводу полномасштабного вторжения России в Украину является недвусмысленно проукраинской. С февраля 2022 года она активно осудила агрессию и полностью прекратила связи с российским шоу-бизнесом.
О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
