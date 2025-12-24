Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

Александр Терен начал встречаться с предпринимательницей

Александр Терен встретил свою половинку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Вы узнаете:

Александр Терен встречается с девушкой

Кем она работает

Украинский ветеран и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Смачило, которая старше него на четыре года.

Как сообщает Instaмания, женщине 33 года, она работает в сфере политического и кризисного пиара, также участвовала в проектах, связанных с послевоенным восстановлением Украины, а сейчас развивает собственный бизнес.

Екатерина Смачило / фото: instagram.com, Екатерина Смачило

Также Екатерина основала образовательно-развлекательный проект и читательский клуб.

Екатерина Смачило / фото: instagram.com, Екатерина Смачило

Сам же Терен очень аккуратно отзывается о своей возлюбленной.

"Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить. Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет. У меня новый этап в своей жизни, на самом деле, развития немножко новых отношений. Надеюсь, что он будет положительным, и не будет заканчиваться", - говорил Александр в комментарии для издания BLIK.

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

