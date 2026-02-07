Укр
Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

Кристина Трохимчук
7 февраля 2026, 12:36
Нурлан Сабуров разозлил власти страны-агрессора.
Нурлана Сабурова депортировали из РФ
Нурлана Сабурова депортировали из РФ / коллаж: Главред, фото: , скрин из видео, instagram.com, Нурлан Сабуров

Вы узнаете:

  • Нурлана Сабурова выдворили из РФ
  • Причина его депортации

Скандальный казахский комик Нурлан Сабуров, который заработал свою славу в стране-агрессоре и делал неоднозначные высказывания про украинцев, оказался в немилости у властей РФ. Комика депортировали в Казахстан и запретили въезд на 50 лет, сообщают росСМИ.

Формальными причинами для депортации комика, который был ведущим популярного юмористического шоу "Что было дальше?", стали нарушения миграционного законодательства, проблемы с налоговой и "критика СВО" — террористической войны РФ против Украины. Свое выдворение Сабуров превратил в перформанс — он публично заявлял, что не понимает русского языка и требовал переводчика на казахский, отказался от депортации в Дубай и в конце концов сам купил билет и вернулся в Казахстан. В России у Нурлана осталась элитная недвижимость.

Нурлана Сабурова задержали в аеропорту
Нурлана Сабурова задержали в аеропорту / фото: t.me/shot_shot

Как сообщают российские Telegram-каналы, которые занимаются инсайдами шоу-бизнеса, Сабурову предлагали "загладить" свои проблемы с законодательством РФ через посещение оккупированных территорий Украины. Казахский комик отказался от предложения.

"Он же был нормальным человеком, шутил правильно, а потом что-то произошло, занесло его малость. Его же предупреждали еще тогда в мае: очнись, у тебя дети, съезди пару раз в ДНР, пошути красиво, похвали ребят, извинись за косяки – и все наладится. А он решил испытать судьбу, отказался. Сказал, что "слишком дорогой, чтобы выступать на второсортных территориях". Такого ему простить не могли", — передают они слова источника из правоохранительных органов.

Нурлан Сабуров про Украину
Нурлан Сабуров - запрет на въезд в РФ / фото: t.me/mash

Нурлан Сабуров про войну РФ против Украины

Несмотря на то, что Сабуров отказался идти на сделку с российскими властями, комик не был настроен проукраински. Несколько лет назад он отказался четко пояснить свою позицию по поводу войны РФ против Украины. Когда на одном из заграничных концертов к Нурлану вышла активистка в белом платье с красными пятнами, которые символизировали кровь убитых украинцев, реакция Сабурова была очень скандальной.

"Извините, это месячные?", — заявил тогда комик.

Про персону: Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров — казахский и российский комик, получивший широкую популярность благодаря выступлениям в жанре стендап, сообщает Википедия. В 2013 году попробовал себя в рубрике Открытый микрофон в шоу Stand Up на ТНТ. Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения.

С апреля 2019 года – ведущий шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube.

