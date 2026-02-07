Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

Нурлан Сабуров разозлил власти страны-агрессора.

Нурлана Сабурова депортировали из РФ / коллаж: Главред, фото: , скрин из видео, instagram.com, Нурлан Сабуров

Скандальный казахский комик Нурлан Сабуров, который заработал свою славу в стране-агрессоре и делал неоднозначные высказывания про украинцев, оказался в немилости у властей РФ. Комика депортировали в Казахстан и запретили въезд на 50 лет, сообщают росСМИ.

Формальными причинами для депортации комика, который был ведущим популярного юмористического шоу "Что было дальше?", стали нарушения миграционного законодательства, проблемы с налоговой и "критика СВО" — террористической войны РФ против Украины. Свое выдворение Сабуров превратил в перформанс — он публично заявлял, что не понимает русского языка и требовал переводчика на казахский, отказался от депортации в Дубай и в конце концов сам купил билет и вернулся в Казахстан. В России у Нурлана осталась элитная недвижимость.

Нурлана Сабурова задержали в аеропорту / фото: t.me/shot_shot

Как сообщают российские Telegram-каналы, которые занимаются инсайдами шоу-бизнеса, Сабурову предлагали "загладить" свои проблемы с законодательством РФ через посещение оккупированных территорий Украины. Казахский комик отказался от предложения.

"Он же был нормальным человеком, шутил правильно, а потом что-то произошло, занесло его малость. Его же предупреждали еще тогда в мае: очнись, у тебя дети, съезди пару раз в ДНР, пошути красиво, похвали ребят, извинись за косяки – и все наладится. А он решил испытать судьбу, отказался. Сказал, что "слишком дорогой, чтобы выступать на второсортных территориях". Такого ему простить не могли", — передают они слова источника из правоохранительных органов.

Нурлан Сабуров - запрет на въезд в РФ / фото: t.me/mash

Нурлан Сабуров про войну РФ против Украины

Несмотря на то, что Сабуров отказался идти на сделку с российскими властями, комик не был настроен проукраински. Несколько лет назад он отказался четко пояснить свою позицию по поводу войны РФ против Украины. Когда на одном из заграничных концертов к Нурлану вышла активистка в белом платье с красными пятнами, которые символизировали кровь убитых украинцев, реакция Сабурова была очень скандальной.

"Извините, это месячные?", — заявил тогда комик.

Ранее Главред сообщал, что народный артист Украины Павел Зибров откровенно рассказал, почему не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги. Артист отметил, что родственники Гиги сделали акцент события на молодых и популярных артистах.

Также филолог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, которого подозревали в выезде из Украины, неожиданно появился в сети. В подписи к фотографии Авраменко не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о своем выезде из Украины, которые циркулировали полгода назад.

Про персону: Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров — казахский и российский комик, получивший широкую популярность благодаря выступлениям в жанре стендап, сообщает Википедия. В 2013 году попробовал себя в рубрике Открытый микрофон в шоу Stand Up на ТНТ. Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения. С апреля 2019 года – ведущий шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube.

