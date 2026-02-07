Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

Марина Иваненко
7 февраля 2026, 12:00
10
Даже кратковременный контакт с некоторыми растениями может иметь необратимые последствия. Самые опасные растения мира, их влияние на организм и советы, которые могут спасти жизнь.
Что произойдет, если прикоснуться к ядовитому растению?
Что произойдет, если прикоснуться к ядовитому растению? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что делать, если прикоснулись к ядовитому растению
  • Как ядовитые растения влияют на организм

Мы привыкли считать, что цветы радуют глаз, а деревья дарят тень и плоды. Однако у природы есть и другая, темная сторона. Некоторые растения способны не просто вызвать ожоги, а довести человека до сумасшествия, потери зрения или даже смерти.

Знали ли вы, что обычное на вид "яблоко" может стать последним завтраком в жизни, а прикосновение к растению, похожему на лопух, — превратить существование в многолетний ад? Главред расскажет, какие растения считаются самыми опасными в мире и как действовать в случае контакта с ними.

видео дня

Манцинеловое дерево — самое ядовитое в мире

Как сообщают на канале Ridddle UA, манцинеловое дерево официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое опасное дерево на планете. Оно растет в тропиках Центральной и Южной Америки, а местные власти часто помечают его красными лентами как знак смертельной угрозы.

Все части дерева содержат сильнодействующие токсины, некоторые из которых до сих пор не изучены. Молочно-белый сок настолько едкий, что может повредить краску автомобиля, а на коже человека оставляет глубокие химические ожоги.

Даже нахождение под этим деревом во время дождя опасно: вода смывает яд с листьев, что приводит к появлению болезненных волдырей. Плоды манцинелы напоминают маленькие яблоки и имеют сладкий вкус, но после их употребления быстро наступает адское жжение, отек горла и полная невозможность глотать. Если плод был съеден, до приезда врачей рекомендуют пить много молока — это может временно уменьшить боль.

Цербера одоллам — "дерево самоубийц"

Это растение с плодами, похожими на зеленое манго, растет в болотистых районах Индии и Юго-Восточной Азии. Оно содержит мощный токсин церберин, который действует тихо и почти незаметно.

Попадая в организм, яд блокирует прохождение ионов кальция через сердечную мышцу. В результате сердечный ритм постепенно замедляется, что в конечном итоге приводит к остановке сердца. Смерть обычно наступает в течение трех часов.

Из-за того, что церберин сложно обнаружить стандартными тестами, единственный шанс на спасение — немедленно вызвать рвоту (например, раствором горчицы), если контакт с растением произошел недавно.

Бругмансия — растение, лишающее свободы

Бругмансия известна своими мощными наркотическими и галлюциногенными свойствами. Ее часто называют "зомби-наркотиком", поскольку она может полностью лишить человека контроля над собственными действиями.

Отравление вызывает потерю связи с реальностью, тяжелые галлюцинации и состояние, похожее на острый психоз. Сознание наполняется ужасающими образами. Зафиксированы случаи, когда люди под воздействием бругмансии наносили себе тяжелые увечья, не чувствуя боли.

В случае случайного отравления важно принять холодный душ и обеспечить постоянный присмотр, чтобы пострадавший не навредил себе.

Видео о том, что будет, если прикоснуться к ядовитым растениям, можно посмотреть здесь:

Гимпи-гимпи — растение, боль от которого длится годами

Австралийский кустарник гимпи-гимпи выглядит вполне безобидно — как обычный лопух с мягким пушком. Однако он считается одним из самых болезненных растений на Земле.

Листья покрыты миллионами микроскопических кремниевых иголок. При прикосновении они пробивают кожу и впрыскивают нейротоксин. Боль описывают как сочетание удара током и ожога раскаленной кислотой.

Болевые ощущения достигают пика через 30 минут и могут длиться годами. Известен случай, когда мужчина, случайно использовав листок вместо туалетной бумаги, не выдержал мучений и покончил с собой. Даже спустя годы боль может возвращаться во время холода или нажатия на пораженный участок.

Не пытайтесь вытаскивать иглы пинцетом — они слишком хрупкие. Самый эффективный метод — нанесение горячего воска для депиляции, чтобы удалить все иглы одновременно.

Беладонна — сладкая ягода со смертельным финалом

Беладонна, или "смертельный паслен", особенно опасна для детей из-за своих блестящих, сладковатых ягод.

Для ребенка смертельными могут быть уже две ягоды. Отравление сопровождается бредом, галлюцинациями, потерей памяти. Без немедленной медицинской помощи человек впадает в кому, после чего может наступить остановка дыхания.

Природа не всегда дружественна. Ее защитные механизмы иногда смертельно опасны — от взрывных плодов хуры, разлетающихся как шрапнель, до коварного клещевины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA

YouTube-канал Ridddle UA — украиноязычный научно-популярный проект с более чем 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:50Война
США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:17Война
Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

Последние новости

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Реклама
11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Реклама
08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

Реклама
22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять