Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

Вы узнаете:
- Почему лапы страусов устроены столь необычно
- У страуса не одна, а две надколенные структуры
Учёные из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне попытались разобраться, почему лапы страусов устроены столь необычно.
Изучая анатомию погибшей птицы с помощью метода бипланарной флюороскопии, позволяющего "заглянуть" внутрь движущихся тканей, исследователи обнаружили неожиданную особенность строения коленного сустава, пишет IFLScience.
Выяснилось, что у страуса не одна, а две надколенные структуры. Первая работает как рычаг и помогает ноге выпрямляться с высокой скоростью, что напрямую связано с умением птицы быстро бегать. Вторая, расположенная ниже, по мнению учёных, выполняет защитную функцию — она укрепляет сухожилия и снижает нагрузку при движении.
Авторы исследования отмечают, что такая "двойная защита" может быть адаптацией к экстремальным нагрузкам, которые испытывают самые крупные и быстрые бегущие птицы. Хотя выводы сделаны на основе изучения одного животного, они хорошо объясняют, как страусы с массой около 130 кг способны разгоняться почти до 70 км/ч.
Об источнике: IFLScience
IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.
Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.
