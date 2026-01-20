Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

"Двойная защита" может быть адаптацией к экстремальным нагрузкам, которые испытывают самые крупные и быстрые бегущие птицы.

https://glavred.info/life/divnaya-zagadka-prirody-zachem-strausam-chetyre-kolennye-chashechki-na-dvuh-lapah-10734044.html Ссылка скопирована

Ученые раскрыли необычную форму лап страуса / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/polyfish, Pixabay/cocoparisienne

Вы узнаете:

Почему лапы страусов устроены столь необычно

У страуса не одна, а две надколенные структуры

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне попытались разобраться, почему лапы страусов устроены столь необычно.

Изучая анатомию погибшей птицы с помощью метода бипланарной флюороскопии, позволяющего "заглянуть" внутрь движущихся тканей, исследователи обнаружили неожиданную особенность строения коленного сустава, пишет IFLScience.

видео дня

Выяснилось, что у страуса не одна, а две надколенные структуры. Первая работает как рычаг и помогает ноге выпрямляться с высокой скоростью, что напрямую связано с умением птицы быстро бегать. Вторая, расположенная ниже, по мнению учёных, выполняет защитную функцию — она укрепляет сухожилия и снижает нагрузку при движении.

Авторы исследования отмечают, что такая "двойная защита" может быть адаптацией к экстремальным нагрузкам, которые испытывают самые крупные и быстрые бегущие птицы. Хотя выводы сделаны на основе изучения одного животного, они хорошо объясняют, как страусы с массой около 130 кг способны разгоняться почти до 70 км/ч.

Ученые предупредили об опасности: самые ядовитые животные

Хотя Украина и не относится к тропическим регионам, на её территории можно встретить немало потенциально опасных животных. Ядовитые змеи, паукообразные и насекомые применяют токсины как для защиты, так и для добычи пищи. Осведомлённость о таких видах особенно необходима людям, которые часто бывают на природе — в лесах, у водоёмов или на отдыхе за городом.

Ранее сообщалось о том, какие животные выбирают спутника только один раз. Абсолютными чемпионами по верности считаются птицы.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие доисторические животные жили в Украине. Предки верили, что отдельные элементы доисторических существ приносят удачу.

Вам может быть интересно:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред