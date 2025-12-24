Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

Абсолютными чемпионами по верности считаются птицы.

В мире животных верность и любовь "на всю жизнь" встречаются гораздо реже, чем принято думать. Тем не менее природа знает немало видов, которые выбирают одного партнера и остаются с ним на долгие годы — а иногда и навсегда. Ученые объясняют: моногамия возникает не из-за романтики, а из практической выгоды и условий выживания.

Биологи различают несколько форм моногамии. Сексуальная означает, что партнеры спариваются исключительно друг с другом. Социальная предполагает долгосрочный союз — совместное воспитание потомства, защиту территории или добычу пищи, — но не всегда исключает "измены", пишет iflscience. Есть и серийная моногамия, когда пара существует до конца сезона размножения, а затем распадается. Поэтому даже в дикой природе отношения бывают куда сложнее, чем кажется.

Среди млекопитающих пожизненная верность — большая редкость. По оценкам ученых, строго моногамны лишь 3–5% видов. К ним относятся, например, калифорнийская горностаевая мышь, которая практически никогда не меняет партнера, африканская дикая собака, где стаей руководит доминантная моногамная пара, а также евразийский бобр, совместно строящий жилище и воспитывающий детенышей. В этот же список входят эфиопские волки, дамараландские кротовые крысы и некоторые виды обезьян — тамаринов, где родительские обязанности распределяются между партнерами.

Человек, как ни удивительно, тоже оказался ближе к "высшей лиге моногамии". Исследование ученых Кембриджского университета показало, что вероятность рождения у человека полных братьев и сестер сопоставима с показателями социально моногамных млекопитающих. При этом наш вид оказался более моногамным, чем серые волки, дельфины, львы и носороги, хотя уступает самым "верным" представителям животного мира.

Абсолютными чемпионами по верности считаются птицы. Около 90% их видов в той или иной степени моногамны. Лебеди, гуси, альбатросы, амбарные совы, лысые орлы и многие попугаи формируют устойчивые пары, которые могут сохраняться годами. Такая стратегия повышает шансы на выживание потомства: два родителя лучше защищают гнездо, быстрее выкармливают птенцов и раньше готовы к новому сезону размножения.

Ученые подчеркивают: любовь в привычном человеческом понимании здесь ни при чем. Моногамия — это результат эволюционного расчета, когда сотрудничество оказывается выгоднее конкуренции. Но, возможно, именно поэтому истории о верности животных продолжают трогать людей — в них мы видим отражение собственных стремлений к стабильности и близости.

