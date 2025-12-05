Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

Предки верили, что отдельные элементы доисторических существ приносят удачу.

https://glavred.info/life/poyavilis-ranshe-chem-dinozavry-kakie-doistoricheskie-zhivotnye-zhili-v-ukraine-10721654.html Ссылка скопирована

Что известно о доисторических животных, которые населяли Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Вы узнаете:

Какие животные ранее населяли Украину

Какие верования были у украинцев, связанные с доисторическими существами

Сотни миллионов лет назад в Украине не было ничего похожего на современную жизнь. Тогда на территории нашего государства царствовали животные, некоторые из которых особенно поражали своими габаритами и способностями.

Главред узнал, какие доисторические животные населяли Украину и в чем были их особенности. Об этом в TikTok "Колайдер" рассказала украинский блогер Влада.

видео дня

Какие животные раньше жили в Украине

Среди древнейших "жителей" Украины среди животных были панцирные рыбы. Они появились еще до динозавров и выглядели впечатляюще: имели мощную броню из костей и острые как лезвия клыки, которыми кромсали добычу.

Еще одним габаритным животным был шерстистый носорог, который копал рогом землю так сильно, что менял ландшафты. Он спокойно выдерживал температуру ниже 30 градусов мороза.

Остатки этого гиганта мумифицировались, поэтому ученые в наше время могут воссоздать его точный вид.

Белемниты - древние хищные кальмары и украинцы раньше верили, что их скелеты являются следами от молнии на песке. Их остатки до сих пор кое-где называют чертовыми пальцами.

Мамонты также населяли Украину. Их останки находят почти в каждом регионе Украины.

Аммониты - моллюски-хищники, которые охотились на мелкую рыбу и ракообразных. Когда-то их носили как амулеты, потому что верили, что спирали приносят удачу.

Смотрите видео о доисторических существах, которые жили на территории Украины:

Больше новостей:

Об источнике: Колайдер Колайдер - научпоп канал Общественного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Колайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред