Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

В Украине планируют увеличить размер зарплаты педагогов. Это будет происходить в два этапа.

В 2026 году вырастет зарплата учителей / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

В Украине вырастет зарплата педагогов

Правительство планирует профинансировать индексацию в размере 50%

В Украине могут вырасти зарплаты учителей. Минимальный оклад может увеличиться до 21 тысячи гривен. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Это предусматривает принятый Верховной Радой Госбюджет Украины на 2026 год. Будет умеренный рост социальных стандартов и существенная индексация зарплат педагогов.

"Учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это неприемлемо. Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году — сделан", — заявил Гетманцев.

Образовательная отрасль получит 265,4 миллиарда гривен. Они будут направлены на:

зарплаты,

модернизацию школ,

программу доступного кредитования "єОселя" (15,8 миллиардов гривен),

финансирование питания для 4,4 миллиона учеников (14,4 миллиарда гривен)

Ожидается, что зарплаты будут расти поэтапно. С января они вырастут на 30%, а с сентября - на 20%. Таким образом, в течение года зарплата учителей за счет индексации будет на 50% больше.

Средняя зарплата в Украине

Стоит отметить, что в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла до 26 913 грн.

Самые высокие зарплаты у сотрудников в сферах:

IT - 65 047 грн,

авиатранспорт - 56 854 грн,

финансы и страхование - 53 971 грн.

Самые низкие зарплаты в сферах:

образование - 16 984 грн,

библиотеки, музеи, архивы - 14 531 грн,

творчество, искусство, развлечения - 14 809 грн.

Ранее Главред писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 года достигла 26 499 грн. По информации Госстата, традиционно самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве — 40 546 грн.

Также сообщалось, что что НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране. Сообщается, что реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

