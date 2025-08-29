Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

По данным Госстата, среднесписочное количество штатных работников в Украине в июле составило 5,368 млн человек.

Где самые высокие и низкие зарплаты в Украине / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Вы узнаете:

Где самые высокие и низкие зарплаты

Кому платят больше всего

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 года достигла 26 499 грн.

По информации Госстата, традиционно самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве — 40 546 грн, пишет Interfax-Украина.

Самые низкие доходы в прошлом месяце наблюдались в Черновицкой области — всего 19 202 грн.

Лидеры по отраслям

Наибольшие зарплаты в июле 2025 года получали сотрудники в сферах:

информации и телекоммуникаций — 67 222 грн,

финансовой и страховой деятельности — 55 994 грн,

профессиональной, научной и технической деятельности — 34 068 грн,

госуправления и обороны — 33 896 грн.

Зарплаты выше средней также отмечены в:

оптовой и розничной торговле — 31 424 грн,

промышленности — 29 063 грн,

транспорте, почтовой и курьерской службе — 26 612 грн.

В то же время в сферах операций с недвижимостью и строительства средняя оплата труда оказалась ниже средней по стране — 22 698 грн и 22 775 грн соответственно.

По данным Госстата, среднесписочное количество штатных работников в Украине в июле составило 5,368 млн человек, а общий фонд оплаты труда — 150,361 млрд грн.

В ведомстве подчеркнули, что статистика не учитывает данные по временно оккупированным территориям и зоне активных боевых действий.

