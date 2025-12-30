Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

Кратко:
В террористической России арестовали популярного музыкального продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.
Как пишут российские пропагандисты, суд избрал меру пресечения в отношении Андрея Разина. Бывший руководитель группы "Ласковый май" заочно арестован.
"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории", — заявили в суде.
Пропагандисты пишут, что уголовное дело против продюсера было возбуждено еще в 2021 году. Его обвиняют в присвоении денег, которые должны были отчисляться Сергею Кузнецову, автору многих хитов "Ласкового мая".
По версии следствия, Разин использовал поддельные документы, чтобы представить себя главным правообладателем песен группы. Материальный ущерб пострадавших оценивается в 500 миллионов рублей (266 млн гривен).
В 2022-м неожиданно скончался Сергей Кузнецов. В том же году не стало солиста группы, путиниста и приверженца нападения России на Украину - Юрия Шатунова. Разину же удалось скрыться за границей и получить турецкое гражданство.
Продюсеру группы грозит до десяти лет лишения свободы. Он объявлен вмеждународный розыск. Однако сам Андрей продолжает жить в США и активно делиться в соцсетях фактами о "Ласковом мае".
