Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

Андрея Разина арестовали за мошенничество

https://glavred.info/starnews/arestovan-prodyuser-rossiyskoy-gruppy-laskovyy-may-10728293.html Ссылка скопирована

Разина арестовали за мошенничество / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

За что арестован Разин

Где она прячется

В террористической России арестовали популярного музыкального продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.

Как пишут российские пропагандисты, суд избрал меру пресечения в отношении Андрея Разина. Бывший руководитель группы "Ласковый май" заочно арестован.

видео дня

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории", — заявили в суде.

Пропагандисты пишут, что уголовное дело против продюсера было возбуждено еще в 2021 году. Его обвиняют в присвоении денег, которые должны были отчисляться Сергею Кузнецову, автору многих хитов "Ласкового мая".

Андрей Разин сбежал в США / ТСН

По версии следствия, Разин использовал поддельные документы, чтобы представить себя главным правообладателем песен группы. Материальный ущерб пострадавших оценивается в 500 миллионов рублей (266 млн гривен).

В 2022-м неожиданно скончался Сергей Кузнецов. В том же году не стало солиста группы, путиниста и приверженца нападения России на Украину - Юрия Шатунова. Разину же удалось скрыться за границей и получить турецкое гражданство.

Продюсеру группы грозит до десяти лет лишения свободы. Он объявлен вмеждународный розыск. Однако сам Андрей продолжает жить в США и активно делиться в соцсетях фактами о "Ласковом мае".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украие и в мире:

Ранее Главред рассказывал о подготовке Александры Кучеренко к новому году. Модель в социальных сетях раскрыла свой новогодний секрет "любви с первого взгляда".

Ранее также украинский певец-воин Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами "восстановленного" Мариупольского драмтеатра, который стал братской могилой для сотен мирных жителей.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юрий Шатунов Юрий Шатунов - советский и российский певец, музыкант и композитор. Бывший солист группы Ласковый май. Исполнитель таких треков, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и пр., сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред