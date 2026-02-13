Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

Узнавать точное время и объем отключений по конкретному адресу советуют только на официальных страницах облэнерго.

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

14 февраля по всей Украине будут действовать почасовые отключения

Обстановка в энергосистеме остается нестабильной и может меняться

В субботу, 14 февраля, по всей территории Украины на протяжении суток — с 00:00 до 24:00 — будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для предприятий.

Такие меры связаны с тяжелыми последствиями ракетных и дроновых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Энергетики подчеркивают, что обстановка в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Узнавать точное время и объем отключений по конкретному адресу советуют только на официальных страницах облэнерго соответствующего региона.

В компании также призвали граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии: в часы подачи света важно использовать ее экономно.

Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая функционирует в крайне сложных условиях после обстрелов.

Где ситуация с энергообеспечением наиболее сложная: мнение эксперта

Как сообщал Главред, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что самая тяжелая обстановка сейчас наблюдается в прифронтовых областях, в частности в Одесской и Харьковской.

При этом, несмотря на регулярные удары по столице, уровень обеспечения Киева отличается от большинства других городов. Хотя в городе также сохраняются трудности, он снабжается необходимыми ресурсами лучше, чем многие другие населенные пункты.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, обеспечивающую теплом десятки тысяч жилых домов. Поэтому в ближайшее время можно ожидать новый удар, после которого часть украинцев останется без света и тепла на какое-то время.

Накануне стало известно, что ситуация с отключениями электроэнергии украинцам ухудшится. Сложные условия продлятся до тех пор, пока будут продолжаться сильные морозы.

Ранее Юрий Корольчук предупредил, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

