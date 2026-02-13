Укр
Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

Анна Косик
13 февраля 2026, 15:35
Температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет аномальной.
Погода в Украине 14-15 февраля / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных этой недели будет теплой и неустойчивой из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

В результате активизации циклонической деятельности и поступления теплых воздушных масс с юга Европы прогнозируется переменная погода с большим количеством осадков, колебаниями атмосферного давления, порывистым ветром и туманами.

"Температурный фон существенно превысит климатическую норму, особенно в южной половине Украины, а наиболее прохладная погода с преобладанием небольших морозов установится в северо-западных регионах", - отметил он.

Температурная аномалия / фото: meteoprog

Погода 14 февраля

В субботу в западных областях ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Время от времени возможен туман. Ночью ожидается температура от -2 до +3 градусов, а днем Кибальчич прогнозирует от -1 до +4 градусов, в Закарпатье местами +5 +7 градусов.

В северных областях местами ожидается небольшой дождь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3+2 градусов, а днем от 0 до +5 градусов.

Утром и днем местами значительный дождь ожидается в центральных регионах. Также там возможен туман, а температура воздуха будет держаться в течение суток в пределах от 0 до +5 градусов.

Погода в Украине 14 февраля
Погода в Украине 14 февраля / фото: скриншот с meteoprog

На юге ожидаются дожди в течение всей суток, только днем в Одесской области преимущественно без осадков. Местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +1+6 градусов, днем +5+10 градусов.

В восточных областях суббота также будет дождливой, днем в Харьковской области прогнозируют значительные осадки. Местами туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1+6 градусов.

Погода 15 февраля

В воскресенье в западной части страны ночью прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, а днем уже более значительные осадки - снег, мокрый снег, в Винницкой области с дождем. Температура воздуха в течение суток составит -5+2 градуса.

На севере осадки в виде снега, местами с переходом в дождь, ожидаются только днем и вечером. Ожидается слабая метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -10-4 градуса, в дневные часы -4+1 градус.

погода в украине 15 февраля
Погода в Украине 15 февраля / фото: скриншот с meteoprog

В центральных регионах днем пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2+3 градуса, днем повысится до +2+7 градусов.

В южной половине Украины днем местами ожидается небольшой дождь. Возможен туман, днем может усиливаться ветер до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1+4 градуса, днем +7+12 градусов.

В восточных регионах ожидается погода без существенных осадков, только во второй половине дня в Харьковской области пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3+2 градусов, днем от 0 до +5 градусов.

Погода в Украине до конца февраля 2026 года — прогноз

Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине до конца февраля 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов — на 1,5° выше нормы.

Средняя месячная температура ожидается от 4° мороза до 2° тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы. На остальной территории страны — температура воздуха будет на 1,5° выше нормы.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Полтаве и области 13 февраля будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в последний рабочий день текущей недели Житомирщина окажется в зоне повышенной метеоопасности из-за густого тумана и гололеда.

Накануне стало известно, что в эти выходные, 14 и 15 февраля, Днепр окажется под влиянием влажного воздуха и плотной облачности. Погода будет холодной, с мокрыми осадками и переменной атмосферой.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
