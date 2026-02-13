Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом дне

Священник Алексей Филюк призвал украинцев не придавать мистического значения пятнице 13-го.

https://glavred.info/life/stoit-li-boyatsya-pyatnicy-13-go-svyashchennik-raskryl-pravdu-o-misticheskom-dne-10740491.html Ссылка скопирована

Следует ли бояться пятницы 13-го / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

Нужно ли бояться пятницы 13-го

Как правильно относиться к пятнице 13

Что о пятнице 13-го думает ПЦУ

Вокруг пятницы, которая выпадает на 13-е число, всегда много мистики, страхов и суеверий. Однако христианский взгляд на этот день кардинально отличается от того, что мы привыкли слышать от нумерологов или любителей эзотерики. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в видео в TikTok объяснил, стоит ли бояться пятницы 13-го.

По его словам, бояться пятницы 13-го не стоит. Он подчеркнул, что все дни и числа равноценны перед Богом.

видео дня

"У Бога все дни одинаковы - и понедельник, и пятница, и суббота, и воскресенье, и первое число, и 15-е, и 16-е, и 20-е. Нумерологи, которые что-то там изучают, это их работа, они за это получают зарплату, но христианин должен доверять Богу", - отметил священник.

Филюк призвал доверять Божьей воле: "Господи, да будет Твоя святая воля в сегодняшнем дне. Если я не в силах изменить то, что сегодня должно быть, дай вытерпеть и перенести те трудности, которые приносит день - будь то пятница 13, суббота 14 или воскресенье 15".

Священник подчеркнул, что не стоит поддаваться язычеству, спиритизму или нумерологии. Главное – оставаться христианами и просто людьми, жить без страха перед датами или суевериями.

"Пусть нас не пугает ни пятница 13, ни любой другой день", - подытожил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Ранее священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, что в церковном календаре нет Дня святого Валентина. Он считает, что настоящая христианская любовь проявляется каждый день, а не только 14 февраля.

Также, как сообщал Главред, Филюк объяснил, что женщина может посещать храм без платка и в брюках. По его словам, хотя апостол Петр советует покрывать голову, Писание указывает, что настоящий покров женщины - ее волосы.

Кроме того, священник отметил, что отказываться от крестного родительства можно, и это не является грехом. Если человек не готов брать на себя духовную ответственность за ребенка, он имеет право вежливо отказать.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред