Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священника

Вопрос внешнего вида женщины в храме десятилетиями остается одним из самых дискуссионных среди верующих. Многие до сих пор убеждены, что отсутствие платка или брюки вместо длинной юбки могут стать причиной для осуждения со стороны окружающих.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк заявил, что в ПЦУ нет строгих канонов, которые бы запрещали женщине переступать порог храма с непокрытой головой или в штанах. Он подчеркнул, что главное условие для посещения церкви - это чистое сердце, а не внешние атрибуты.

"Бог смотрит не на платок человека, не на юбку, а на сердце. Главное - идти в храм с чистым сердцем", - подчеркнул священник.

Филюк заметил, что хотя апостол Петр в своих посланиях рекомендует женщинам покрывать голову, в другом месте Писания он отмечает, что настоящим покровом для женщины являются ее волосы.

"Греха в том, чтобы зайти в храм без платка, нет. Это индивидуальное право каждого человека", - пояснил он.

Священник привел пример Греческой православной церкви, которая является одной из древнейших в мире, однако там женщины не носят платки в храмах. Также во многих странах отсутствие головного убора в храме является нормой.

В то же время отец Алексей добавил, что в его приходе традиция покрывать голову сохраняется, однако он никогда не выгонит человека из-за его отсутствия. Напоследок священник призвал людей не осуждать друг друга за внешний вид.

"Поэтому не смотрите на платки и юбки, смотрите, чтобы ваше сердце было чистое. Если хотите - идите в платке, не хотите - не идите", - подчеркнул Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

