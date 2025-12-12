Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священника

Священник ПЦУ Алексей Филюк рассказал, могут ли родители выбирать имя для своего ребенка не по церковному календарю.

Выбор имени для новорожденного ребенка всегда является важным и ответственным моментом для родителей, который часто сопровождается вопросом о соблюдении древних церковных традиций. Ведь в Украине традиционно существовала практика давать детям имена святого, в день которого они родились.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, обязательно ли называть ребенка именем святого, в день которого он родился. По его словам, такая традиция действительно существовала, но сегодня это не является обязательным правилом.

"Когда-то так детей называли постоянно: родилась на Варвары - значит была Варварою, на Анны - была Анной. Родился на Савву - был Савкой, на Ивана - был Иваном. Это была распространенная практика", - рассказал священник.

Впрочем, он подчеркнул, что современные родители не обязаны придерживаться этого обычая.

"Смотрите, это индивидуальное право родителей. Не могу говорить, что они должны назвать ребенка только Варварой. Если родится на Космы и Демьяна девочка, то не назовете Кузьмой. Это личный выбор родителей", - отметил Филюк.

По его словам, решение об имени ребенка целиком принадлежит родителям, а не священнослужителю. Священник добавил, что единственное пожелание - выбирать для ребенка христианское имя.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

