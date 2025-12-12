Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Вы узнаете:
Иногда бывает так, что пешеходы пренебрегают правилами безопасности на дороге и переходят проезжую часть в неустановленных местах. Из-за этого водители задаются вопросом - нужно ли их пропускать?
Главред решил разобраться, нужно ли пропускать пешеходов в неустановленном месте.
Когда можно не пропускать пешеходов
Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, что пропускать пешеходов вне перехода не стоит.
"Бывают разные случаи, но когда это скоростная дорога, когда есть несколько полос, я не рекомендую останавливаться, увидев пешехода, который подбежал к дороге, и хочет перейти", - отметил он.
По его словам, такими действиями водитель может подставить пешехода и создать опасную ситуацию.
"В случае, когда вы видите, что подходит пешеход и хочет перейти не по пешеходному переходу, вам нужно быть готовым к тому, что он может выбежать, но не останавливайтесь и не пропускайте его. Стоит держать ногу у тормоза, чтобы в экстренном случае остановиться", - говорит автоинструктор.
Он также добавил, что единственный случай, когда нужно останавливаться, когда человек выбежал и уже бежит перед капотом авто.
Где пешеходам можно переходить дорогу
В ПДД указано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
В то же время, если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и только после того, как пешеход удостоверится в отсутствии опасности.
Какие бывают штрафы для пешеходов
Стоит добавить, что пешеходов могут оштрафовать на 255 грн за нарушение правил дорожного движения. Это касается неподчинения сигналам светофора, перехода дороги в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися автомобилями.
Кроме того, если действия пешехода привели к аварийной ситуации, ему грозит штраф в размере 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.
О персоне: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
