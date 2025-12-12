Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

И водитель, и пешеход могут создать опасную ситуацию на дороге.

https://glavred.info/auto/kogda-voditelyam-mozhno-ne-propuskat-peshehodov-instruktor-nazval-edinyy-sluchay-10723496.html Ссылка скопирована

Нужно ли всегда пропускать пешеходов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда не стоит пропускать пешеходов

Какими бывают штрафы для пешеходов

Иногда бывает так, что пешеходы пренебрегают правилами безопасности на дороге и переходят проезжую часть в неустановленных местах. Из-за этого водители задаются вопросом - нужно ли их пропускать?

Главред решил разобраться, нужно ли пропускать пешеходов в неустановленном месте.

видео дня

Когда можно не пропускать пешеходов

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, что пропускать пешеходов вне перехода не стоит.

"Бывают разные случаи, но когда это скоростная дорога, когда есть несколько полос, я не рекомендую останавливаться, увидев пешехода, который подбежал к дороге, и хочет перейти", - отметил он.

По его словам, такими действиями водитель может подставить пешехода и создать опасную ситуацию.

"В случае, когда вы видите, что подходит пешеход и хочет перейти не по пешеходному переходу, вам нужно быть готовым к тому, что он может выбежать, но не останавливайтесь и не пропускайте его. Стоит держать ногу у тормоза, чтобы в экстренном случае остановиться", - говорит автоинструктор.

Он также добавил, что единственный случай, когда нужно останавливаться, когда человек выбежал и уже бежит перед капотом авто.

Где пешеходам можно переходить дорогу

В ПДД указано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

В то же время, если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и только после того, как пешеход удостоверится в отсутствии опасности.

Какие бывают штрафы для пешеходов

Стоит добавить, что пешеходов могут оштрафовать на 255 грн за нарушение правил дорожного движения. Это касается неподчинения сигналам светофора, перехода дороги в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися автомобилями.

Кроме того, если действия пешехода привели к аварийной ситуации, ему грозит штраф в размере 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.

Пропускать ли пешеходов вне перехода - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред