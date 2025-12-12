Укр
Мира или перемирия не будет: названы планы Кремля на год по войне

Мария Николишин
12 декабря 2025, 12:12
Россия хочет показать миру, что ее экономика стабильна и способна продолжать войну.
Мира или перемирия не будет: названы планы Кремля на год по войне
Россия нацелена воевать в 2026 году / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления экономиста:

  • Принятый бюджет РФ на 2026 год нереалистичен
  • Россиянам придется пересматривать его в течение года еще не раз
  • Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины

Принятый бюджет РФ на 2026 год российским властям придется корректировать, как и в этом году, поскольку в него заложены нереалистичные показатели доходов. Кроме того, Россия не планирует никакого мира, по крайней мере в 2026 году. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он подчеркнул, что увеличение расходов на силовые структуры, в том числе и армию, свидетельствует о том, что в 2026-м Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины и не планирует ни мира, ни перемирия.

"В бюджете мы видим конкретные финансовые планы Кремля на год по войне: российские власти не планируют останавливаться и подписывать мирные соглашения, с идеями которых сейчас носятся американские и российские чиновники в бесконечных мирных переговорах", - говорит эксперт.

По его словам, расходная часть бюджета РФ будет увеличиваться, а доходная - уменьшаться.

"Бюджет россиянам придется пересматривать в течение 2026 года, причем не раз. То, что российское правительство подало абсолютно нереалистичный бюджет на 2026 год, а Госдума РФ за него проголосовала, объясняется общей политикой приукрашивания действительности, когда раздуваются положительные показатели и преуменьшается роль отрицательных. Такой подход у России во всем - и в экономике, и в военной статистике", - подчеркнул Новак.

По его мнению, это делается для того, чтобы показывать миру, что в России все хорошо, что российская экономика стабильна и бездонна, поэтому РФ может воевать бесконечно.

"Таким образом Москва пытается формировать впечатление, что Россию победить невозможно, поэтому с ней следует договариваться и соглашаться на все ее требования относительно территорий, ограничения численности украинского войска, русского языка и церкви и тому подобное. Вот для чего Россия украшает свою экономическую действительность", - добавил эксперт.

Однако, он отметил, что экономические реалии в России свидетельствуют об обратном: российская экономика, начиная с 2022 года, деградирует по всем основным направлениям, а со второй половины 2024-го и до сих пор она деградирует ускоренными темпами.

"Это происходит и из-за объективных экономических процессов, и в результате эффективных ударов ВСУ по ключевым экономическим объектам: энергетической инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам, портам, перевалочным станциям, электросетям, электроподстанциям и тому подобное. Все это наносит большой экономический ущерб российской экономике, сокращая производство энергоресурсов РФ и их экспорт. Это, в свою очередь, уменьшает валютную выручку россиян и снижает общий показатель ВВП РФ", - подытожил Новак.

Когда Путин может согласиться на прекращение огня

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину.

По его словам, шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия осознает, что не способна победить.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел в Кремле совещание по ходу боевых действий в зоне так называемой "СВО" и приказал продолжать наступательные действия против Украины.

Андрей Новак также считает, что экономика Украины в условиях полномасштабного вторжения и активных боевых действий может продержаться дольше российской из-за всесторонней помощи со стороны стран-союзников и международных организаций.

Кроме того, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля. По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

