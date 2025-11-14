Укр
Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

Виталий Кирсанов
14 ноября 2025, 09:51
Бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт".
Власти Украиня готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Россияне заплатили высокую цену за своё продвижение
  • Обострение политической обстановки внутри Украины
  • На других фронтах Украина добивается прогресса

Город Покровск находится под угрозой падения. Тем временем Россия усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. Как пишет Reuters, учитывая наступление России – пусть и очень медленное и с огромными потерями – мало кто видит близкие перспективы заключения мирного соглашения.

"Скорее, обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны", - пишет издание.

По данным отраслевых экспертов, в настоящее время в Украине насчитывается до нескольких сотен оружейных компаний самых разных размеров.

По оценкам, общее количество одних только беспилотников, произведённых в 2025 году, достигнет 4 миллионов, но некоторые аналитики утверждают, что это число может быть удвоено при достаточном внешнем финансировании.

В то же время, как сказала сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери, бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт", поскольку командиры не желают увольнять опытных военнослужащих даже после многих лет службы.

Как напоминает издание, до сих пор призывники и все, кто ушёл добровольцем после вторжения, подписывали бессрочные контракты, которые могли действовать до конца войны. Теперь планируется, что новые военнослужащие будут служить в основном пять лет, включая положение о том, что после увольнения солдаты не могут быть призваны обратно на военную службу как минимум год, а возможно, и дольше.

"Способны ли украинские военные действительно реализовать эти цифры - другой вопрос: пока что их усилий по восполнению дефицита за счёт увеличения инвестиций в беспилотники оказалось недостаточно", - отмечает Reuters.

"По некоторым оценкам, численность российских войск, участвовавших в последнем сражении за Покровск, иногда превышала численность украинских защитников в девять раз", - говорится в сообщении.

Россияне заплатили высокую цену за своё продвижение: по оценкам некоторых украинских экспертов, число погибших российских военных в октябре 2025 года могло достигать 25 000 человек. Однако Украина также столкнулась с тем, что десятки тысяч молодых людей покинули страну – как раз в то время, когда Кремль предпринимает шаги по увеличению числа новобранцев.

Обострение политической обстановки внутри Украины

На этой неделе в отставку ушли министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук в рамках расследования о масштабном хищении средств.

"Этот скандал, который назревал несколько месяцев, представляет собой, пожалуй, самую большую угрозу власти Зеленского с момента вторжения, грозя разжечь уже накопившееся недовольство переносом выборов и предполагаемой несправедливостью принудительного призыва в армию. Обе эти проблемы могут усугубиться, если Украина потерпит поражение на фронте", - считает Reuters.

Однако на других фронтах Украина добивается прогресса

В следующем месяце министры Европейского Союза впервые встретятся во Львове, чтобы обсудить пути к членству, которое правительство Зеленского хотело бы достичь к 2030 году.

Но это также требует, чтобы экономика и бизнес Украины соответствовали правилам ЕС, что немалая проблема в разгар войны, и с постоянным риском того, что Венгрия или, возможно, другие страны-члены могут наложить вето на вступление Киева, отмечается в статье.

При этом ЕС в целом стремится увеличить поддержку Украины, включая возможное разблокирование замороженных российских активов для использования Киевом.

"Этого может быть достаточно, чтобы Украина продолжила борьбу, если государства-члены наконец одобрят выделение средств. Если же этого не произойдёт, следующий год может стать самым тяжёлым за всю войну", - говорится в сообщении.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Главреду рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

    Циркон, Калибры и Кинжалы: РФ запустила по Украине 19 ракет и 430 дронов

    Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

    Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

