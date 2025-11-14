Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

Бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт".

Россияне заплатили высокую цену за своё продвижение

Обострение политической обстановки внутри Украины

На других фронтах Украина добивается прогресса

Город Покровск находится под угрозой падения. Тем временем Россия усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. Как пишет Reuters, учитывая наступление России – пусть и очень медленное и с огромными потерями – мало кто видит близкие перспективы заключения мирного соглашения.

"Скорее, обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны", - пишет издание. видео дня

По данным отраслевых экспертов, в настоящее время в Украине насчитывается до нескольких сотен оружейных компаний самых разных размеров.

По оценкам, общее количество одних только беспилотников, произведённых в 2025 году, достигнет 4 миллионов, но некоторые аналитики утверждают, что это число может быть удвоено при достаточном внешнем финансировании.

В то же время, как сказала сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери, бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт", поскольку командиры не желают увольнять опытных военнослужащих даже после многих лет службы.

Как напоминает издание, до сих пор призывники и все, кто ушёл добровольцем после вторжения, подписывали бессрочные контракты, которые могли действовать до конца войны. Теперь планируется, что новые военнослужащие будут служить в основном пять лет, включая положение о том, что после увольнения солдаты не могут быть призваны обратно на военную службу как минимум год, а возможно, и дольше.

"Способны ли украинские военные действительно реализовать эти цифры - другой вопрос: пока что их усилий по восполнению дефицита за счёт увеличения инвестиций в беспилотники оказалось недостаточно", - отмечает Reuters.

"По некоторым оценкам, численность российских войск, участвовавших в последнем сражении за Покровск, иногда превышала численность украинских защитников в девять раз", - говорится в сообщении.

Россияне заплатили высокую цену за своё продвижение: по оценкам некоторых украинских экспертов, число погибших российских военных в октябре 2025 года могло достигать 25 000 человек. Однако Украина также столкнулась с тем, что десятки тысяч молодых людей покинули страну – как раз в то время, когда Кремль предпринимает шаги по увеличению числа новобранцев.

Обострение политической обстановки внутри Украины

На этой неделе в отставку ушли министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук в рамках расследования о масштабном хищении средств.

"Этот скандал, который назревал несколько месяцев, представляет собой, пожалуй, самую большую угрозу власти Зеленского с момента вторжения, грозя разжечь уже накопившееся недовольство переносом выборов и предполагаемой несправедливостью принудительного призыва в армию. Обе эти проблемы могут усугубиться, если Украина потерпит поражение на фронте", - считает Reuters.

Однако на других фронтах Украина добивается прогресса

В следующем месяце министры Европейского Союза впервые встретятся во Львове, чтобы обсудить пути к членству, которое правительство Зеленского хотело бы достичь к 2030 году.

Но это также требует, чтобы экономика и бизнес Украины соответствовали правилам ЕС, что немалая проблема в разгар войны, и с постоянным риском того, что Венгрия или, возможно, другие страны-члены могут наложить вето на вступление Киева, отмечается в статье.

При этом ЕС в целом стремится увеличить поддержку Украины, включая возможное разблокирование замороженных российских активов для использования Киевом.

"Этого может быть достаточно, чтобы Украина продолжила борьбу, если государства-члены наконец одобрят выделение средств. Если же этого не произойдёт, следующий год может стать самым тяжёлым за всю войну", - говорится в сообщении.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Главреду рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

