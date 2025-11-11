Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

Анна Косик
11 ноября 2025, 13:08
5707
На одном из направлений операция оккупационных войск закончилась провалом из-за примитивной тактики.
Уничтожение окупантов в дельте днепра
Детали уничтожения оккупантов в дельте Днепра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили военные:

  • Враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины
  • Оккупантов удалось ликвидировать с помощью дронов
  • Россияне на Херсонщине деморализованы

Оккупационные войска страны-агрессора России активизировались в районе островов дельты Днепра в Херсонской области. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу.

Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов. Бойцы "Карий", "Барс" и "Ворон" поделились деталями противодействия врагу.

видео дня

Что было в планах оккупантов

Российские подразделения спланировали расширить свой плацдарм в дельте реки Днепр. Для этого оккупанты на лодках переместились к островам, некоторые из них осуществили высадку.

Однако в какой-то момент "что-то пошло не так" и украинские защитники провели разведку и уничтожили россиян с помощью FPV-дронов. Это помешало противнику закрепиться на островах.

Какой тактикой пользуется армия РФ

Подразделения россиян на Херсонщине обычно действуют примитивно. Оккупанты маневрируют на катере, пока позволяет ширина пролива, высаживаются, отходят на 30 метров и залегают, спрятавшись под плащ-палаткой.

Какие проблемы заметили у врага морпехи

Военнослужащие отметили, что причиной поражения оккупантов стала их слабость, а также хаотичная тактика и деморализованное состояние. У россиян есть проблемы с физподготовкой, поэтому они часто просто бросают своих раненых и оставляют автоматы, когда бегают среди камышей.

Иногда россияне, получившие ранения, жалуются командованию на то, что их буквально начинают есть животные в месте повреждения, однако в ответ только слышат: "ждите".

Россияне заявляли о "прорыве" на Херсонщине

Главред писал, что в конце октября текущего года появилась информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона. Однако, как сообщили военные, это было провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей.

Командование заявило, что населенные пункты Антоновка, Садовое и город Херсон находятся под полным контролем украинских подразделений. Также военные отметили, что река Днепр находится под надежным контролем сил и огневых средств.

Ситуация на Херсонском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Там было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.

Накануне также партизаны сообщали, что на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировали боевые действия в островной зоне Днепра на Херсонщине еще с середины августа текущего года. Но до сих пор им не удается достичь желаемых результатов.

Читайте также:

Об источнике: 40-я отдельная бригада береговой обороны

40-я отдельная бригада береговой обороны (40 ОБрБО) - военное соединение Военно-морских сил Украины, пишет Википедия.

30 декабря 2024 года бригада сообщила, что отразила российское наступление на одном из направлений Херсонщины.

В начале января 2025 года бригада сообщила, что перебила логистику россиян ударами FPV-дронов на Херсонщине.

В апреле 2025 года появились сообщения, что 150-я отдельная механизированная бригада была преобразована в 40-ю отдельную бригаду береговой обороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Херсонская область река Днепр Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

14:12Украина
Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

13:43Украина
Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

13:28Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Последние новости

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

14:29

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

14:24

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

14:23

Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
14:17

Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

14:15

На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

14:12

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

13:54

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопленияВидео

Реклама
13:43

Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

13:42

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

13:28

Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

13:25

"Были тяжело ранены": Джоли не сдержала эмоций после увиденного в Херсоне

13:08

Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

12:41

Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

12:19

"Нервов уже не хватает": Мозговая попала в тяжелую ситуациюВидео

12:12

Почти везде будет дождливо: в каких регионах и когда ожидать сухую и теплую погоду

12:05

Оптическая иллюзия обманула миллионы людей: какого цвета шары на самом деле

12:03

Последствия атак РФ: стало известно, какие области обесточены после ударов

12:00

Адвокат Игоря Коломойского: Уже более полугода суд не начинает рассмотрение дела

Реклама
11:57

Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину: эксперт указал на нюанс

11:54

Ударила с новой силой: Украину накрыла 6-балльная магнитная буря

11:48

Астрологи назвали лучших мам среди знаков зодиака

11:39

Покровск на грани из-за критического дефицита военных – FT

11:29

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и терминал в Крыму: Генштаб подтвердил удары

11:25

"Такая уж тенденция": что известно о возвращении Потапа в Украину

11:16

"Виновата я": известная рэперша Alyona Alyona устроила ДТПВидео

10:56

Медики бьют тревогу: в Украине фиксируется забытая болезнь времен Первой мировой

10:51

Россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковщины: есть разрушения, пострадали людиФото

10:50

ФСБ РФ обвинила Украину в попытке украсть МиГ-31 для провокаций против НАТО

10:45

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

10:35

Почему 12 ноября нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:34

Кухня превратится в темную пещеру: в какие цвета не стоит красить стены

10:19

"Делают операцию": MamaRika сделала тревожное заявлениеВидео

10:07

Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели

09:57

Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

09:54

Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

09:52

Били по энергетике: РФ массированно атаковала Одесскую областьФото

09:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 ноября (обновляется)

09:15

Мечтает, но сомневается: Slavia рассказала, почему не верит в Нацотбор-2026

Реклама
09:10

Зануды и упрямые: 5 мифов о Водолеях, в которые пора перестать верить

09:07

Английский спор по делу ПриватБанка продолжается: Игорь Коломойский готовит апелляцию

09:01

"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

08:59

"Второй Берлин 1945": Ступак рассказал о перспективах Покровска в случае оккупацииВидео

08:24

Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

08:18

"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025?мнение

07:50

Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

07:42

Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять