Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

На одном из направлений операция оккупационных войск закончилась провалом из-за примитивной тактики.

Детали уничтожения оккупантов в дельте Днепра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили военные:

Враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины

Оккупантов удалось ликвидировать с помощью дронов

Россияне на Херсонщине деморализованы

Оккупационные войска страны-агрессора России активизировались в районе островов дельты Днепра в Херсонской области. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу.

Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов. Бойцы "Карий", "Барс" и "Ворон" поделились деталями противодействия врагу.

Что было в планах оккупантов

Российские подразделения спланировали расширить свой плацдарм в дельте реки Днепр. Для этого оккупанты на лодках переместились к островам, некоторые из них осуществили высадку.

Однако в какой-то момент "что-то пошло не так" и украинские защитники провели разведку и уничтожили россиян с помощью FPV-дронов. Это помешало противнику закрепиться на островах.

Какой тактикой пользуется армия РФ

Подразделения россиян на Херсонщине обычно действуют примитивно. Оккупанты маневрируют на катере, пока позволяет ширина пролива, высаживаются, отходят на 30 метров и залегают, спрятавшись под плащ-палаткой.

Какие проблемы заметили у врага морпехи

Военнослужащие отметили, что причиной поражения оккупантов стала их слабость, а также хаотичная тактика и деморализованное состояние. У россиян есть проблемы с физподготовкой, поэтому они часто просто бросают своих раненых и оставляют автоматы, когда бегают среди камышей.

Иногда россияне, получившие ранения, жалуются командованию на то, что их буквально начинают есть животные в месте повреждения, однако в ответ только слышат: "ждите".

Россияне заявляли о "прорыве" на Херсонщине

Главред писал, что в конце октября текущего года появилась информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона. Однако, как сообщили военные, это было провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей.

Командование заявило, что населенные пункты Антоновка, Садовое и город Херсон находятся под полным контролем украинских подразделений. Также военные отметили, что река Днепр находится под надежным контролем сил и огневых средств.

Ситуация на Херсонском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Там было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.

Накануне также партизаны сообщали, что на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировали боевые действия в островной зоне Днепра на Херсонщине еще с середины августа текущего года. Но до сих пор им не удается достичь желаемых результатов.

Об источнике: 40-я отдельная бригада береговой обороны 40-я отдельная бригада береговой обороны (40 ОБрБО) - военное соединение Военно-морских сил Украины, пишет Википедия. 30 декабря 2024 года бригада сообщила, что отразила российское наступление на одном из направлений Херсонщины. В начале января 2025 года бригада сообщила, что перебила логистику россиян ударами FPV-дронов на Херсонщине. В апреле 2025 года появились сообщения, что 150-я отдельная механизированная бригада была преобразована в 40-ю отдельную бригаду береговой обороны.

