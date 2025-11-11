Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину: эксперт указал на нюанс

Один из мировых лидеров может убедить Путина остановить свои войска в Украине во время короткого телефонного разговора.

https://glavred.info/war/voynu-v-ukraine-mozhno-zakonchit-odnim-zvonkom-putinu-ekspert-ukazal-na-nyuans-10714331.html Ссылка скопирована

У одного из мировых лидеров есть рычаг влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что сказал Ступак:

Один звонок лидера Китая может заставить Путина остановить войну

Китай не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине

В Китае могут заинтересоваться окончанием войны в случае получения выгоды

В мире есть один человек, который действительно может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну страны-агрессора России против Украины. И речь идет не о президенте США Дональде Трампе.

Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, закончить войну может лидер Китая Си Цзиньпин одним звонком к российскому диктатору.

видео дня

Почему только китайский лидер имеет влияние на Россию

Без всяких объяснений, за несколько минут окончания войны возможно благодаря Си Цзиньпину потому, что Россия очень зависит от поставок российских товаров в Китай: нефти, газа, дерева, угля и прочего.

"Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров - есть китайские торгаши. Поэтому, по моему мнению, вероятность того, что Китай хочет закончить войну - минимальная, ему это неинтересно", - отметил эксперт.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Почему Китай не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине

Ступак объяснил, что Китай никогда не был сильным посредником в заключении мирных соглашений. Страна просто не понимает, как это работает, а потому война в Украине не интересует КНР.

Смотрите видео о том, что будет с войной в 2026 году:

"Однако, Китаю интересно, что предложит западный мир в обмен на давление Пекина на Москву. Пока что западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы. Даже на кепках Трампа с надписью "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарооборот между Китаем и США составляет 650 миллиардов долларов в год, и Китай поставляет в Штаты товаров на 350 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что США особо не имеют вариантов для давления", - добавил он.

Когда Китай может принять прямое участие в урегулировании войны - мнение политолога

Главред писал, что по мнению политолога Игоря Чаленко, Китай стремится сделать себя едва ли не главным бенефициаром мирного урегулирования в Украине. Страна может включиться в тему мирного урегулирования публично на "последней миле", чтобы получить лавры победителя.

Это, по словам политолога, очень схожая ситуация с тем, как несколько лет назад произошло примирение Саудовской Аравии и Ирана. Соединенные Штаты долго пытались играть в этой ситуации ключевую роль, а потом пришел Китай и заключил договоренности.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, Китай сейчас ждет, когда Россия "посыплется" в Украине, чтобы после этого вернуть все свои исторические территории. Какие - это с первого класса изучают в китайских школах.

Ранее сообщалось, что даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно. Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь.

Накануне стало известно, что Служба внешней разведки Украины зафиксировала случаи передачи Китаем России спутниковых разведывательных данных.

Их используют для нанесения ракетных ударов по украинской территории, включая объекты, принадлежащие иностранным инвесторам

Больше новостей:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред