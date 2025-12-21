Укр
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Юрий Берендий
21 декабря 2025, 14:52
Из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.
О чем говорится в материале:

  • Россияне прорвали границу возле села Грабовское в Сумской области
  • В населенном пункте продолжаются бои
  • Силы обороны были вынуждены отступить с ряда позиций

Российские оккупанты перешли государственную границу с Украиной на новом направлении и смогли продвинуться в направлении населенного пункта Грабовское в Сумской области. В пределах села Грабовское продолжаются боевые действия. Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил в Facebook.

"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию, несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют", - указал он.

Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина сообщил, что из-за быстрого наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского, где сейчас идут бои.

По его словам, 20 декабря 2025 года российские войска более многочисленными силами пересекли государственную границу Украины вблизи Грабовского в Краснопольской поселковой общине Сумской области.

"Сейчас в поселке продолжаются бои. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне сейчас отсутствуют", - отметил он.

В комментарии Суспільному Трегубов сообщил, что в ночь на 20 декабря российские военные вошли на приграничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских, преимущественно мужчин. С точки зрения гуманитарного права это квалифицируется как военное преступление и фактически является похищением гражданских.

По его словам, среди этих людей были те, кто ранее отказался от эвакуации. Село, расположенное непосредственно на границе с РФ и в целом эвакуированное, российским подразделениям пришлось пройти менее двух километров.

Трегубов добавил, что во время захода российских войск в этом районе шли боевые действия, и сейчас ведутся мероприятия по вытеснению оккупантов. Он также отметил, что действия РФ не напоминают масштабный прорыв или большую операцию, а скорее локальную провокацию на неключевом направлении, главной частью которой стало похищение гражданских. По оценке спикера УОС, эти действия не имеют стратегической цели и могут быть направлены на политическую или информационную атаку.

Может ли Россия оккупировать Сумы - мнение эксперта

Как писал Главред, Сумы не входят в приоритетные цели России, поэтому вероятность их захвата в ближайшее время крайне низкая. РФ сосредотачивает основные силы на расширении так называемого сухопутного коридора, соединяющего оккупированные территории с Крымом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

В Курской области сейчас находится около 50 тысяч российских военных, но это оборонительная, а не ударная группировка. Она предназначена для защиты Курска и недопущения повторения операций ВСУ, и не имеет возможностей для наступления на Сумы.

По словам Свитан, чтобы РФ смогла начать операцию по взятию Сум, ей нужно было бы увеличить группировку на этом направлении как минимум втрое или вчетверо - до 150-200 тысяч военных. Однако Россия не может этого позволить, поскольку основные силы уже задействованы на востоке и юге.

Боевые действия в Сумской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря издание "Кордон. Медиа" отметило, что российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила "Суспільному", российские оккупанты вывезли около 50 жителей на территорию России, детей среди них не было.

Украинские военные утром 21 декабря подтвердили, что противник пересек границу возле Грабовского и принудительно вывез более 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых мужчин и женщин. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой. Он добавил, что из-за наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, где сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС)

Группировка объединенных сил (ГОС) - структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.

Командование ГОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатий, который перед этим руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатировано в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.

Группировки ГОС продолжили оборону, в частности, на Купянском направлении

