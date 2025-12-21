Укр
СМИ пишут, что оккупанты вывезли людей из села на Сумщине: что говорят в ОВА

Виталий Кирсанов
21 декабря 2025, 07:37
Ранее СМИ писали, что россияне якобы прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей
Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей

Кратко:

  • Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей
  • Эвакуируют сейчас всех жителей, которые заранее подали заявки

В приграничных громадах Сумской области ведется эвакуация мирных жителей из-за угрозы атак российских оккупантов. В частности, часть людей на бронемашинах вывезли из Краснопольской громады. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей... Из Краснопольской громады на бронированном транспорте эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации", - написал он.

По словам Григорова, эвакуированные сейчас находятся в транзитном центре и получают необходимую помощь. Эвакуируют сейчас всех жителей, которые заранее подали заявки, мероприятия реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

"Враг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг - эвакуация ради сохранения жизни", - отметил Григоров.

Стоит отметить, что вечером 20 декабря издание "Кордон. Медиа" со ссылкой на собственные источники начали сообщать, что россияне якобы прорвались через границу еще на одном участке в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Заход оккупантов якобы произошел в ночь на 20 декабря. Россияне якобы похитили из Грабовского более 50 человек, которые отказывались от эвакуации и переправили их на российскую территорию для "фильтрационных мероприятий". Также была информация, что оккупанты движутся в направлении населенных пунктов Высокий и Рясное.

Староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила "Суспильному", что 20 декабря россияне вывезли около 50 жителей на территорию России. Детей среди них не было.

"Соучредитель аналитического проекта DeepState Микула также сообщил "Суспильному" об активизации российских войск в районе Грабовского, ситуация уточняется", – добавили журналисты.

"Украинская правда" написала, что попытки штурма на участке границы Сумщины в районе Грабовского продолжаются несколько дней. Россияне получают отпор и не смогли продвинуться вглубь.

Когда Россия может прекратить войну

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заставить Россию прекратить войну может исключительно истощение и потеря инициативы на поле боя в формате наступательных и оборонительных действий.

"Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году. Наша задача - ее максимально истощить. После этого начнется обратный процесс. Когда страна не может держать оборону, она начинает отступать. Это вполне может произойти и с российскими войсками", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

