Почему 5 февраля нельзя танцевать: какой церковный праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 5 февраля

Что можно и нельзя делать 5 февраля

Приметы 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святой мученицы Агафьи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 февраля

Святая Агафья родилась примерно в начале III века на острове Сицилия в знатной христианской семье. С юных лет она была воспитана в благочестии, любви к молитве и милосердию. По преданию, Агафья дала обет целомудрия и посвятила свою жизнь служению Богу.

Ее красота, благородство и внутренняя сила привлекали внимание многих, но девушка сознательно отказывалась от брачных предложений, считая себя невестой Христа.

Во время правления римского императора Деция Траяна (249-251) начались массовые гонения на христиан. Наместником Сицилии был язычник Квинтиан, который, увлекшись красотой Агафьи, пытался силой склонить ее к отречению веры и к сожительству с ним.

Получив решительный отказ, Квинтиан приказал заключить Агафью и передать ее на "перевоспитание" женщине по имени Афродисия, известной своим развратным поведением. Однако все попытки сломать волю девушки оказались тщетными - Агафья оставалась твердой в вере и чистоте.

После повторного отказа отречься от Христа Агафью подвергли жестоким пыткам. По церковному преданию, ей отрезали грудь, что стало символом особой жестокости преследователей. Несмотря на мучительную боль, Агафья молилась и благодарила Бога.

В темнице ей явился святой апостол Петр, чудесным образом исцеливший ее раны. Однако на следующий день пытки возобновились. Ее бросили на раскаленный уголь.

5 февраля 251 года святая мученица Агафья отдала свою душу Богу с молитвой благодарения. Ее смерть стала победой духа над телом и показала силу христианской веры перед лицом тирании.

Приметы 5 февраля

Снег или метель - весна затянется, а март будет холодным.

Если на Агафье тепло - зима скоро сдаст позиции.

Снег скрипит под ногами - к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 5 февраля

По народному поверью, в этот день нельзя отвлекаться от чужой беды. Отказ в милосердии нищим или бездомным считался тяжким грехом, ведь судьба изменчива: тот, кто проходит мимо другого, завтра сам может оказаться в таком же положении. Кроме того, в народе считают, что в этот день нельзя устраивать гуляния и танцевать, ведь в жизнь могут прийти проблемы.

Что можно делать 5 февраля

В старину в этот день в храмах освящали хлеб с солью. Ими потом угощали домашний скот, чтобы уберечь его от болезней, а часть хранили в доме как оберег - в защиту дома от пожара и других бед.

