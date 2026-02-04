Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

Анна Ярославская
4 февраля 2026, 09:02
8
Сегодня в регионе сохранится зимняя погода с облачностью, порывистым ветром и скользкими дорогами.
Одесса
Какой будет погода в Одессе 4 февраля 2026 / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Днем температура воздуха поднимется до плюсовых значений
  • На побережье объявлен первый уровень опасности

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе и области во вторник, 4 февраля. Жителей региона ожидают облачность с прояснениями, местами осадки, гололед и порывистый ветер.

В целом, на Одесчине потеплеет.

видео дня

Прогноз погоды на 4 февраля в Одесской области

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. Днем - местами небольшие осадки. В Одессе - без существенных осадков. Местами гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​0-5° тепла, на севере 0-5° мороза. В Одессе днем столбики термометров покажут 0-2° тепла.

Текущая погода в Одессе на 07:00:

  • температура воздуха -2°;
  • атмосферное давление 765 мм рт;
  • относительная влажность 84%;
  • температура морской воды 1°.
Погода в Одессе 4 февраля
Погода в Одессе 4 февраля / Скриншот sinoptik.ua

Прогноз погоды на 4 февраля на побережье Одесской области

Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем ​​12-14 м/с.

Легкое волнение моря, днем ​​– умеренное.

В целом, вдоль побережья прогнозируются безопасные уровни моря. В лиманах - лед.

Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем ​​- от 2° мороза до 3° тепла. Температура морской воды 0-1°.

Синоптики предупредили о гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности.

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.

Другие новости:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода синоптик прогноз погоды новости Одессы Погода на сегодня погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:34Война
РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:27Война
Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

08:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Последние новости

09:34

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:19

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

09:09

Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

09:02

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
08:27

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейнамнение

08:09

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Реклама
08:02

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известноФото

06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

Реклама
03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

Реклама
19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять