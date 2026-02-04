Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

Сегодня в регионе сохранится зимняя погода с облачностью, порывистым ветром и скользкими дорогами.

Какой будет погода в Одессе 4 февраля 2026 / Фото: УНИАН

Кратко:

Днем температура воздуха поднимется до плюсовых значений

На побережье объявлен первый уровень опасности

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе и области во вторник, 4 февраля. Жителей региона ожидают облачность с прояснениями, местами осадки, гололед и порывистый ветер.

В целом, на Одесчине потеплеет.

Прогноз погоды на 4 февраля в Одесской области

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. Днем - местами небольшие осадки. В Одессе - без существенных осадков. Местами гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​0-5° тепла, на севере 0-5° мороза. В Одессе днем столбики термометров покажут 0-2° тепла.

Текущая погода в Одессе на 07:00:

температура воздуха -2°;

атмосферное давление 765 мм рт;

относительная влажность 84%;

температура морской воды 1°.

Погода в Одессе 4 февраля / Скриншот sinoptik.ua

Прогноз погоды на 4 февраля на побережье Одесской области

Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем ​​12-14 м/с.

Легкое волнение моря, днем ​​– умеренное.

В целом, вдоль побережья прогнозируются безопасные уровни моря. В лиманах - лед.

Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем ​​- от 2° мороза до 3° тепла. Температура морской воды 0-1°.

Синоптики предупредили о гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности.

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

