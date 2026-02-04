Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

Кратко:
- Днем температура воздуха поднимется до плюсовых значений
- На побережье объявлен первый уровень опасности
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе и области во вторник, 4 февраля. Жителей региона ожидают облачность с прояснениями, местами осадки, гололед и порывистый ветер.
В целом, на Одесчине потеплеет.
Прогноз погоды на 4 февраля в Одесской области
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. Днем - местами небольшие осадки. В Одессе - без существенных осадков. Местами гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0-5° тепла, на севере 0-5° мороза. В Одессе днем столбики термометров покажут 0-2° тепла.
Текущая погода в Одессе на 07:00:
- температура воздуха -2°;
- атмосферное давление 765 мм рт;
- относительная влажность 84%;
- температура морской воды 1°.
Прогноз погоды на 4 февраля на побережье Одесской области
Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем 12-14 м/с.
Легкое волнение моря, днем – умеренное.
В целом, вдоль побережья прогнозируются безопасные уровни моря. В лиманах - лед.
Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла. Температура морской воды 0-1°.
Синоптики предупредили о гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности.
Какой будет погода в Одессе в феврале
Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.
Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.
Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.
Какой будет погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.
По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.
"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.
Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.
"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
