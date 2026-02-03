Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

Удивительные попугаи прекрасно переживают зиму в Украине, хотя их "родина" далеко.

Чем опасны экзотические попугаи, живущие в Черновцах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/nata.best.ua

Этой зимой Украину атаковали лютые морозы. Но даже в таких погодных условиях прекрасно себя чувствуют попугаи Крамера. Об этом в TikTok Коллайдер рассказала украинская блогерша Влада.

Главред узнал, что эти попугаи родом из Индии и Африки, но они прекрасно зимуют в Украине. Они греют друг друга и прячутся в дуплах и на крышах. Больше всего попугаев Крамера живет сейчас в Черновцах, но их видели и в Киеве, и во Львове.

"Эти птички едят семена, плоды, орехи и обычный корм из кормушек. Поэтому найти еду для них не проблема. В Черновцах попугаи Крамера, вероятно, появились после побега из неволи, или их могли выпустить владельцы. Но птички не погибли и даже вывели птенцов", - подчеркнула Влада.

Блогер добавила, что эти попугаи могут быть опасными, ведь они выносливые, неприхотливые и сильные, поэтому могут потеснить местных синиц и воробьев. Зафиксированы даже случаи "драк" попугаев Крамера с дятлами.

Об источнике: Коллайдер Коллайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Коллайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

