Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

Вы узнаете:
- Где в Украине живут попугаи Крамера
- Как попугаям удается легко переносить морозную погоду
Этой зимой Украину атаковали лютые морозы. Но даже в таких погодных условиях прекрасно себя чувствуют попугаи Крамера. Об этом в TikTok Коллайдер рассказала украинская блогерша Влада.
Главред узнал, что эти попугаи родом из Индии и Африки, но они прекрасно зимуют в Украине. Они греют друг друга и прячутся в дуплах и на крышах. Больше всего попугаев Крамера живет сейчас в Черновцах, но их видели и в Киеве, и во Львове.
"Эти птички едят семена, плоды, орехи и обычный корм из кормушек. Поэтому найти еду для них не проблема. В Черновцах попугаи Крамера, вероятно, появились после побега из неволи, или их могли выпустить владельцы. Но птички не погибли и даже вывели птенцов", - подчеркнула Влада.
Блогер добавила, что эти попугаи могут быть опасными, ведь они выносливые, неприхотливые и сильные, поэтому могут потеснить местных синиц и воробьев. Зафиксированы даже случаи "драк" попугаев Крамера с дятлами.
Смотрите видео о попугаях Крамера в Украине:
@collider.ua А вы видели таких попугаев? ? @Советы от Влады ✨ #попугаи#интересныефакты#зима#птицы#рекомендации♬ оригинальный звук - Коллайдер
Больше новостей:
- Необычное тайник директора школы нашли спустя десятилетия: что он там хранил
- Кота оставили возле приюта с запиской, которая едва не довела персонал до слез
- Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку
Об источнике: Коллайдер
Коллайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Коллайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред