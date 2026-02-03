Укр
  Жизнь

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

Инна Ковенько
3 февраля 2026, 17:28
90
На первый взгляд задачи кажутся легкими, однако большинство участников ошибается уже на старте.
Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку
Самый короткий в мире тест на IQ / Фото: ua.depositphotos.com

Самый короткий в мире тест на IQ снова стал вирусным в соцсетях. Его называют "тестом когнитивной рефлексии" (CRT), и он состоит всего из трех вопросов, однако правильно ответить на все из них способны единицы, пишет IFLScience.

Тест создал в 2005 году профессор Йельского университета Шейн Фредерик, чтобы проверить не математические способности, а способность человека притормозить интуитивный, но неправильный ответ и перейти к логическому мышлению.

Тест состоит из трех заданий:

  1. Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
  2. Пять машин за пять минут производят пять изделий. Сколько времени понадобится ста машинам, чтобы произвести сто изделий?
  3. В озере растет кувшинка, которая ежедневно удваивается. Если на 48-й день она полностью покрывает озеро, то когда она занимала половину площади?

Несмотря на то, что задачи выглядят элементарными, именно они чаще всего сбивают людей с толку. Интуитивный ответ, который приходит в голову первым, обычно оказывается неправильным.

Вот правильные варианты для трех вопросов теста когнитивной рефлексии:

  1. 5 центов - мяч стоит 0,05 $, тогда бита - 1,05 $. Вместе это 1,10 $, хотя интуитивный (и ошибочный) ответ для большинства - 10 центов.
  2. 5 минут - каждая машина производит одно изделие за 5 минут. Если машин 100, все они работают параллельно, поэтому время не меняется.
  3. 47 дней - если кувшинки удваиваются каждый день и полностью покрывают озеро на 48-й день, то за день до этого - на 47-й - они покрывали ровно половину озера.

Идеальный результат в этом тесте означает три правильных ответа из трех. Достичь его значительно сложнее, чем кажется: большинство участников ошибается хотя бы один раз, полагаясь на интуицию вместо логики. Исследование Шейна Фредерика показало, что среди более чем трех тысяч респондентов большая часть выбирала интуитивные, но ошибочные варианты. Например, те, кто называл "10 центов" в первом задании, оказывались менее склонными к взвешенным решениям.

Даже среди студентов самых престижных университетов мира безупречный результат встречается редко. В Гарварде только 20% участников ответили правильно на все три вопроса, в Принстоне - 26%, а в MIT - 48%.

Об источнике: IFLScience

IFLScience — популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

