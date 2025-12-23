Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

Большинство людей не смогли разгадать эту оптическую иллюзию.

Головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки тренируют мозг, как физические упражнения тренируют мышцы. Исследования показывают, что разгадывание оптических иллюзий улучшает фокус, навыки обнаружения узоров и сосредоточенность благодаря регулярной практике.

Всего минута разгадывания головоломок также имеет положительный эффект, поскольку при успешной находке мозг высвобождает гормоны счастья и дает толчок дофамина.

В jagranjosh поделились интересной головоломкой. В ней нужно найти скрытое число 623 среди 628 всего за 32 секунды.

Эта оптическая иллюзия использует способность вашего мозга распознавать закономерности, выявлять аномалии и фиксировать цель, прежде чем закончится время, передает Главред.

Что интересно, число 623 скрывается на виду среди одинаковых на вид 628.

Вам нужно просканировать каждую строку и столбец.

Найдите число 623 / фото: jagranjosh

Рассмотрите каждое число, чтобы заметить различия в каждой цифре.

Посмотрите на всю сетку одновременно. Вы также можете увеличить изображение, чтобы ближе рассмотреть детали.

Вам удалось найти число 623? Если нет, то можете посмотреть ответ ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вы можете испытать свои силы и в других головоломках. Например, только 2% гениев смогут найти скрытое число 29 за 10 секунд.

У нас также есть интересные тесты на IQ, где нужно найти 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

