Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

Мария Николишин
22 февраля 2026, 11:51
249
Несмотря на потепление, тротуары еще будут оставаться скользкими.
Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна
Прогноз погоды на неделю в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в течение недели
  • Где температура поднимется выше +10 градусов

Погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В нашу страну на следующей неделе начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах ощутимо повысятся", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Там уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна
Прогноз температуры воздуха / фото: meteoprog

В то же время прохладная погода со среднесуточной температурой около 0 градусов сохранится в северо-восточных регионах страны.

Синоптик добавил, что осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман, а дороги и тротуары еще будут оставаться скользкими.

Погода в Украине 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, в западных и северных областях, днем также в центральных регионах и в Одесской области пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо. На дорогах гололедица. На Правобережье местами туман.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+2 градуса, днем +1...+6 градусов; на севере Левобережья ночью -7...-12 градусов, днем около 0 градусов.

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна
Погода 23 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, под влиянием атмосферных фронтов по всей территории Украины ожидается снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Местами будет наблюдаться туман, морось.

Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов, на Закарпатье до +8 градусов.

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна
Погода 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 февраля

В среду, 25 февраля, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег на юге с дождем. Днем преимущественно без осадков, только в восточной части еще может выпадать небольшой мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем –1...+4 градуса, в Закарпатье до +7 градусов.

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна
Погода 25 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 февраля

В четверг, 26 февраля, ночью в Украине ожидается погода без существенных осадков. Утром и днем в северных, центральных и Харьковской областях пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 градус, на севере Левобережья -5...-10 градусов; днем -1...+5 градусов, в южных и западных регионах повысится до +6...+11 градусов.

Погода в Украине 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, ночью и утром дождь со снегом ожидается в большинстве областей, кроме западных регионов. Днем осадки покинут территорию Украины и только на юге еще возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в ночное время составит -3…+3 градуса, днем +1…+6 градусов, на крайнем западе и в Одесской области +7…+12 градусов.

Погода в Украине 28 февраля

В субботу, 28 февраля, на всей территории Украины ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Только в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов, в западных и Одесской областях +7…+13 градусов.

Погода в Украине 1 марта

В воскресенье, 1 марта, ночью в северных регионах, днем также на востоке Украины пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях ожидается сухая и малооблачная погода.

Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, на крайнем юге и в Закарпатье местами +9...+11 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Днепр уже стоит на пороге календарной весны — последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. А начало весны принесет самый теплый день недели — до +6°C.

В Ровенской области прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:50Политика
"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФ

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФ

13:27Украина
Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:54Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Последние новости

13:53

Эксперты раскрыли самый эффективный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

Реклама
11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

Реклама
21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять