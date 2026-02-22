Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

Несмотря на потепление, тротуары еще будут оставаться скользкими.

Прогноз погоды на неделю в Украине / фото: УНИАН

Погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В нашу страну на следующей неделе начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах ощутимо повысятся", - говорится в сообщении.

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Там уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.

Прогноз температуры воздуха / фото: meteoprog

В то же время прохладная погода со среднесуточной температурой около 0 градусов сохранится в северо-восточных регионах страны.

Синоптик добавил, что осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман, а дороги и тротуары еще будут оставаться скользкими.

Погода в Украине 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, в западных и северных областях, днем также в центральных регионах и в Одесской области пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо. На дорогах гололедица. На Правобережье местами туман.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+2 градуса, днем +1...+6 градусов; на севере Левобережья ночью -7...-12 градусов, днем около 0 градусов.

Погода 23 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, под влиянием атмосферных фронтов по всей территории Украины ожидается снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Местами будет наблюдаться туман, морось.

Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов, на Закарпатье до +8 градусов.

Погода 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 февраля

В среду, 25 февраля, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег на юге с дождем. Днем преимущественно без осадков, только в восточной части еще может выпадать небольшой мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем –1...+4 градуса, в Закарпатье до +7 градусов.

Погода 25 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 февраля

В четверг, 26 февраля, ночью в Украине ожидается погода без существенных осадков. Утром и днем в северных, центральных и Харьковской областях пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 градус, на севере Левобережья -5...-10 градусов; днем -1...+5 градусов, в южных и западных регионах повысится до +6...+11 градусов.

Погода в Украине 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, ночью и утром дождь со снегом ожидается в большинстве областей, кроме западных регионов. Днем осадки покинут территорию Украины и только на юге еще возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в ночное время составит -3…+3 градуса, днем +1…+6 градусов, на крайнем западе и в Одесской области +7…+12 градусов.

Погода в Украине 28 февраля

В субботу, 28 февраля, на всей территории Украины ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Только в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов, в западных и Одесской областях +7…+13 градусов.

Погода в Украине 1 марта

В воскресенье, 1 марта, ночью в северных регионах, днем также на востоке Украины пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях ожидается сухая и малооблачная погода.

Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, на крайнем юге и в Закарпатье местами +9...+11 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Днепр уже стоит на пороге календарной весны — последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. А начало весны принесет самый теплый день недели — до +6°C.

В Ровенской области прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

