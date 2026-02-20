Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

Вы узнаете:
Погода в Украине вскоре изменится, но впереди еще две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ночью 21 и 22 февраля ожидается -10-16 градусов, в южной части и 22 февраля и на западе -2-6 градусов. Днем в субботу также будет умеренный мороз, -2-7 градусов, а в воскресенье уже запахнет "мартовской тенденцией", так как ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.
"Антициклон не допустит много осадков в выходные. Исключения: в субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье - преимущественно дождь в западных областях. И все", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
21 февраля ночью в столице ожидается -15 градусов, а днем температура будет значительно выше до -5 градусов. 22 февраля ночью прогнозируют -12 градусов, днем -1 градус.
Несмотря на низкие температуры, завтра в Киеве будет солнечно, в воскресенье же увеличится облачность, но без существенных осадков.
А со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.
Как изменится погода в последние дни февраля - прогноз метеоролога
Главред писал, что согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 21 февраля под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь. Кое-где возможен туман и гололедица.
22 февраля, местами в Украине ожидается небольшой снег или мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.
Ранее сообщалось, что в Полтаве и области сегодня синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. На дорогах гололедица, поэтому объявлен первый уровень опасности (желтый).
Накануне стало известно, что последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. После осадков, прошедших накануне, город ожидает сухой и умеренно холодный уик-энд.
