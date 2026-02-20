Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

В Украине вместе с повышением температур ожидаются осадки.

Прогноз погоды в Украине на 21-22 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда будут самые холодные ночи

Когда в Украине начнет постепенно повышаться температура

Погода в Украине вскоре изменится, но впереди еще две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью 21 и 22 февраля ожидается -10-16 градусов, в южной части и 22 февраля и на западе -2-6 градусов. Днем в субботу также будет умеренный мороз, -2-7 градусов, а в воскресенье уже запахнет "мартовской тенденцией", так как ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Погода в Украине 21 февраля / фото: скриншот с meteoprog

"Антициклон не допустит много осадков в выходные. Исключения: в субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье - преимущественно дождь в западных областях. И все", - добавила Диденко.

Погода в Украине 22 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве

21 февраля ночью в столице ожидается -15 градусов, а днем температура будет значительно выше до -5 градусов. 22 февраля ночью прогнозируют -12 градусов, днем -1 градус.

Погода в Киеве 21 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Несмотря на низкие температуры, завтра в Киеве будет солнечно, в воскресенье же увеличится облачность, но без существенных осадков.

Погода в Киеве 22 февраля / фото: скриншот с meteoprog

А со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Синоптическая кардиограмма 21 февраля - 2 марта / фото: t.me/PohodaNatalka

Наталия Диденко

Как изменится погода в последние дни февраля - прогноз метеоролога

Главред писал, что согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 21 февраля под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь. Кое-где возможен туман и гололедица.

22 февраля, местами в Украине ожидается небольшой снег или мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

Ранее сообщалось, что в Полтаве и области сегодня синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. На дорогах гололедица, поэтому объявлен первый уровень опасности (желтый).

Накануне стало известно, что последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. После осадков, прошедших накануне, город ожидает сухой и умеренно холодный уик-энд.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

