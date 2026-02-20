Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

Дарья Пшеничник
20 февраля 2026, 12:29
31
Издание отмечает, что оптимистичные дипломатические заявления участников переговоров скрывают тупик в мирном процессе.

Трехсторонние мирные переговоры в Женеве
Трехсторонние мирные переговоры в Женеве / Коллаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Главное из новости:

  • Переговоры Украины и России в Женеве снова завершились без прогресса
  • Киев и Москва стараются не раздражать Дональда Трампа, поскольку опасаются потерять поддержку США
  • Европейские разведки считают, что Путин использует переговоры как инструмент давления

видео дня

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США, состоявшиеся в Женеве, завершились без какого-либо прорыва, хотя обе стороны пытались создать впечатление конструктивности. Как пишет The Wall Street Journal, Киев и Москва фактически объединились в одном стремлении - не вызвать раздражение президента США Дональда Трампа и не создать впечатление, что они тормозят мирный процесс.

Несмотря на оптимистичные заявления дипломатов, участники встреч признают: переговоры все больше напоминают политическое представление. По словам экс-посла США в НАТО Иво Даалдера, нынешний формат не приближает завершение войны. Он убежден, что стороны скорее пытаются избежать обвинений в том, что Трамп не способен обеспечить мир.

"Это игра, цель которой - избежать обвинений в неспособности Трампа положить конец войне", - отмечает Даалдер.

Анонимный высокопоставленный чиновник из Украины подтвердил, что три раунда переговоров - в Женеве и Абу-Даби - превратились в демонстративный процесс, призванный показать Вашингтону: Киев не сопротивляется дипломатическим усилиям.

По данным издания, и Украина, и Россия опасаются, что потеря терпения Трампа может иметь для них серьезные последствия. Киев зависит от американской разведподдержки и вооружения, которое финансирует Европа. Москва же рискует получить новые санкции, которые еще больше будут давить на ее ослабленную экономику. Аналитики добавляют: Кремль также рассчитывает на влияние Вашингтона, чтобы добиться уступок от Украины.

Европейские разведслужбы, на которые ссылается WSJ, пришли к выводу, что Владимир Путин использует переговоры как инструмент для достижения того, чего не смог добиться на поле боя. Поэтому реального прекращения огня в ближайшее время не прогнозируют. По оценкам европейских чиновников, война может продолжаться еще от одного до трех лет.

Несмотря на это, часть американских чиновников все еще надеется на возможность мирного соглашения до промежуточных выборов в США осенью. В то же время WSJ отмечает: администрация Трампа не усиливает давление на стороны, а ее интерес постепенно смещается к другим международным кризисам - в частности, переговорам с Ираном и ситуации в секторе Газа.

Переговоры буксуют: взгляд эксперта

Политолог Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США остаются скорее формальностью и не приводят к конкретным результатам. По его оценке, продвижение вперед тормозит узкий формат переговоров и недостаточно высокий уровень участников.

Аналитик считает, что реальные сдвиги возможны только при совпадении ряда условий: ослаблении позиций России, усилении международного давления и появлении готовности к взаимным уступкам. До этого, прогнозирует он, серьезного прогресса ждать не стоит — по крайней мере, до весны 2026 года.

Мирные переговоры в Женеве — что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:29Война
Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

12:04Война
Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

11:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Последние новости

12:29

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:19

Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

12:11

Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

12:09

Не тренды виноваты: 5 причин, почему образ выглядит устаревшим

12:04

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
12:01

"Кнопка не у Лукашенко": возможно ли новое вторжение в Украину с территории БеларусиВидео

11:55

Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

11:44

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

11:41

"Помойная тряпка": блогерша Верба разнесла сбежавшую Стужук

Реклама
11:35

Плохие соседи для томатов: какие растения истощат почву и погубят плоды

11:01

Зачем в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение удивит многих

10:57

Путинист Шаман на коленях вылизал озеро: дикое видео попало в сетьВидео

10:56

В Одессе - энергокризис: какая ситуация со светом и теплом и когда станет легче

10:48

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

10:33

"Судочок" - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

10:12

Почему самолеты всегда красят в белый цвет: пилот назвал истинную причину

10:07

Дзидзьо показал главную женщину в своей жизни: "Будь счастлива"Видео

09:54

"Нейтральную" страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ

09:49

Сколько еще готова воевать Украина и как должна закончиться война: прогноз командующего НГУ

09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

Реклама
09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

Реклама
00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять