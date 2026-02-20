Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

Издание отмечает, что оптимистичные дипломатические заявления участников переговоров скрывают тупик в мирном процессе.

Переговоры Украины и России в Женеве снова завершились без прогресса

Киев и Москва стараются не раздражать Дональда Трампа, поскольку опасаются потерять поддержку США

Европейские разведки считают, что Путин использует переговоры как инструмент давления

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США, состоявшиеся в Женеве, завершились без какого-либо прорыва, хотя обе стороны пытались создать впечатление конструктивности. Как пишет The Wall Street Journal, Киев и Москва фактически объединились в одном стремлении - не вызвать раздражение президента США Дональда Трампа и не создать впечатление, что они тормозят мирный процесс.

Несмотря на оптимистичные заявления дипломатов, участники встреч признают: переговоры все больше напоминают политическое представление. По словам экс-посла США в НАТО Иво Даалдера, нынешний формат не приближает завершение войны. Он убежден, что стороны скорее пытаются избежать обвинений в том, что Трамп не способен обеспечить мир.

"Это игра, цель которой - избежать обвинений в неспособности Трампа положить конец войне", - отмечает Даалдер.

Анонимный высокопоставленный чиновник из Украины подтвердил, что три раунда переговоров - в Женеве и Абу-Даби - превратились в демонстративный процесс, призванный показать Вашингтону: Киев не сопротивляется дипломатическим усилиям.

По данным издания, и Украина, и Россия опасаются, что потеря терпения Трампа может иметь для них серьезные последствия. Киев зависит от американской разведподдержки и вооружения, которое финансирует Европа. Москва же рискует получить новые санкции, которые еще больше будут давить на ее ослабленную экономику. Аналитики добавляют: Кремль также рассчитывает на влияние Вашингтона, чтобы добиться уступок от Украины.

Европейские разведслужбы, на которые ссылается WSJ, пришли к выводу, что Владимир Путин использует переговоры как инструмент для достижения того, чего не смог добиться на поле боя. Поэтому реального прекращения огня в ближайшее время не прогнозируют. По оценкам европейских чиновников, война может продолжаться еще от одного до трех лет.

Несмотря на это, часть американских чиновников все еще надеется на возможность мирного соглашения до промежуточных выборов в США осенью. В то же время WSJ отмечает: администрация Трампа не усиливает давление на стороны, а ее интерес постепенно смещается к другим международным кризисам - в частности, переговорам с Ираном и ситуации в секторе Газа.

Переговоры буксуют: взгляд эксперта

Политолог Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США остаются скорее формальностью и не приводят к конкретным результатам. По его оценке, продвижение вперед тормозит узкий формат переговоров и недостаточно высокий уровень участников.

Аналитик считает, что реальные сдвиги возможны только при совпадении ряда условий: ослаблении позиций России, усилении международного давления и появлении готовности к взаимным уступкам. До этого, прогнозирует он, серьезного прогресса ждать не стоит — по крайней мере, до весны 2026 года.

Мирные переговоры в Женеве — что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

