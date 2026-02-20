Укр
Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном риске

Мария Николишин
20 февраля 2026, 13:51
Диетолог назвала основные нюансы выбора и употребления творога.
Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном риске
Польза творога / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как часто нужно есть творог
  • Какие питательные вещества он содержит

Творог – популярный продукт, который считается одним из главных источников белка. Многие люди стараются чаще добавлять его в свой рацион, но есть ряд нюансов, которые стоит учитывать при его употреблении.

Главред решил разобраться, как часто можно есть творог.

Является ли творог полезным

Эксперты издания Real Simple рассказывают, что творог ценят за белок и другие питательные вещества. В частности, он богат кальцием, холином и витамином А.

"Творог также богат полезными микроэлементами. Кальций в нем так же важен, как и содержание белка. Он способствует поддержанию здоровья костей, что особенно важно для людей, стремящихся снизить вес, поскольку потеря массы может способствовать снижению плотности костной ткани", — говорится в сообщении.

Можно ли есть творог каждый день

По словам специалистов, творог насыщен питательными веществами и удобен для регулярного употребления. Однако есть нюансы, из-за которых его не стоит есть каждый день, - натрий и насыщенные жиры.

"Одна порция содержит почти 700 мг натрия, что составляет 30-47% суточной нормы. Избыток натрия может негативно сказаться на сердечно-сосудистом здоровье, поскольку он способствует повышению артериального давления", - отмечают эксперты.

Также творог с обычным содержанием жира содержит почти треть суточной нормы насыщенных жиров (3,87 г из 13 г). Поэтому лучше отдавать предпочтение обезжиренным вариантам.

"В целом, можно есть творог ежедневно, но при условии соблюдения правильных пропорций. Он может быть частью ежедневного рациона, но важно учитывать остальную часть рациона питания", - говорится в сообщении.

Как выбрать полезный творог

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что лучше всего выбирать творог с содержанием жира 5% или 9%.

Кроме того, по ее словам, творог нужно есть не с фруктами, вареньем или медом, а с овощами и зеленью.

"Именно в таком сочетании вы получаете очень полезное блюдо", - подчеркнула она.

Как правильно есть творог – видео:

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

