Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

Дарья Пшеничник
20 февраля 2026, 08:28
88
В 2025 году страны ЕС увеличили военную помощь на 67% и финансовую и гуманитарную поддержку на 59%.
Военная помощь
Военная помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DeptofDefense

Главное из новости:

  • Европа стала главным донором Украины, резко увеличив помощь
  • США сократили поддержку, что изменило баланс влияния
  • ЕС требует большей роли в переговорах по завершению войны

Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину на континенте сформировалась новая политическая реальность: именно европейские государства, а не США, стали ключевой движущей силой украинской обороноспособности. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на данные Кильского института.

видео дня

Администрация президента США Дональда Трампа давно настаивала, что именно Европа должна взять на себя основное финансовое бремя крупнейшей войны на континенте со времен Второй мировой. И в 2025 году европейские столицы фактически выполнили это требование: военная помощь Украине выросла на 67%, а финансовая и гуманитарная - на 59%.

На этом фоне американская поддержка в прошлом году фактически остановилась. По данным издания, Трамп заставил союзников по НАТО покупать американское вооружение и самостоятельно финансировать украинскую оборону.

Европейские чиновники, которые теперь тратят значительно больше ресурсов, считают, что это дает им право на полноценное участие в переговорах по завершению войны - несмотря на то, что Вашингтон уже несколько месяцев давит на Киев с требованием прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский прямо заявил:

"Мы тратим реальные деньги, в то время как США фактически зарабатывают деньги на этой войне. Это дает нам право голоса в договоренностях и результатах".

Схожую позицию озвучил и канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что ЕС уже более года является главным военным спонсором Украины. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, в 2025 году европейская помощь действительно превысила американскую. На этом фоне российские войска понесли около 415 тысяч потерь.

Мерц подчеркнул: "Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и расходы. Если Москва наконец согласится на мир, это будет частично благодаря этому".

Впрочем, журналисты напоминают, что, несмотря на рост роли Европы, критически важными остаются американская разведка, контроль за санкциями и поставки оружия. И в то же время Белый дом не спешит делать ЕС формальным участником переговорного процесса, считая европейских лидеров слишком жесткими и такими, которые могут помешать быстрому завершению войны.

Более того, представители администрации Трампа обвиняют Европу в затягивании конфликта - мол, она подталкивает Киев к поиску "лучшего" соглашения, продолжая при этом покупать российские энергоносители.

Axios подытоживает, что первым большим потрясением для европейской безопасности стало вторжение РФ в Украину, вторым — возвращение Трампа в Белый дом. И нынешняя ситуация демонстрирует глубокое изменение баланса сил и ответственности на континенте.

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios
Данные Кильский институт

Экспертная оценка поддержки Украины

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России победу в войне", — подчеркнул Фесенко.

Эксперт отметил, что именно системная и долгосрочная модель помощи со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.

Военная помощь Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут истребители МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:27Фронт
Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

09:00Интервью
Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Последние новости

09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

09:00

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

Реклама
07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

Реклама
01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

21:41

В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

21:20

Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

21:14

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:08

Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

20:35

Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

20:31

6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

19:59

Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Реклама
19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять