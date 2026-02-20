Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

В 2025 году страны ЕС увеличили военную помощь на 67% и финансовую и гуманитарную поддержку на 59%.

Военная помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DeptofDefense

Главное из новости:

Европа стала главным донором Украины, резко увеличив помощь

США сократили поддержку, что изменило баланс влияния

ЕС требует большей роли в переговорах по завершению войны

Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину на континенте сформировалась новая политическая реальность: именно европейские государства, а не США, стали ключевой движущей силой украинской обороноспособности. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на данные Кильского института.

Администрация президента США Дональда Трампа давно настаивала, что именно Европа должна взять на себя основное финансовое бремя крупнейшей войны на континенте со времен Второй мировой. И в 2025 году европейские столицы фактически выполнили это требование: военная помощь Украине выросла на 67%, а финансовая и гуманитарная - на 59%.

На этом фоне американская поддержка в прошлом году фактически остановилась. По данным издания, Трамп заставил союзников по НАТО покупать американское вооружение и самостоятельно финансировать украинскую оборону.

Европейские чиновники, которые теперь тратят значительно больше ресурсов, считают, что это дает им право на полноценное участие в переговорах по завершению войны - несмотря на то, что Вашингтон уже несколько месяцев давит на Киев с требованием прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский прямо заявил:

"Мы тратим реальные деньги, в то время как США фактически зарабатывают деньги на этой войне. Это дает нам право голоса в договоренностях и результатах".

Схожую позицию озвучил и канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что ЕС уже более года является главным военным спонсором Украины. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, в 2025 году европейская помощь действительно превысила американскую. На этом фоне российские войска понесли около 415 тысяч потерь.

Мерц подчеркнул: "Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и расходы. Если Москва наконец согласится на мир, это будет частично благодаря этому".

Впрочем, журналисты напоминают, что, несмотря на рост роли Европы, критически важными остаются американская разведка, контроль за санкциями и поставки оружия. И в то же время Белый дом не спешит делать ЕС формальным участником переговорного процесса, считая европейских лидеров слишком жесткими и такими, которые могут помешать быстрому завершению войны.

Более того, представители администрации Трампа обвиняют Европу в затягивании конфликта - мол, она подталкивает Киев к поиску "лучшего" соглашения, продолжая при этом покупать российские энергоносители.

Axios подытоживает, что первым большим потрясением для европейской безопасности стало вторжение РФ в Украину, вторым — возвращение Трампа в Белый дом. И нынешняя ситуация демонстрирует глубокое изменение баланса сил и ответственности на континенте.

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России победу в войне", — подчеркнул Фесенко.

Эксперт отметил, что именно системная и долгосрочная модель помощи со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут истребители МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

