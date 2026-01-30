США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

В целом речь идет примерно о 250 миллионах долларов, которые были выделены еще во времена Байдена.

Администрация Трампа не передает Украине энергетическую помощь / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главное из новостей:

250 млн долларов помощи Украине заблокированы в США

Задержка совпала с ударами РФ и морозами

Белый дом обвиняет Украину в ненадлежащем использовании предыдущей помощи

Несмотря на рекордные морозы и массовые разрушения энергосистемы, Украина до сих пор не получила сотни миллионов долларов, которые западные партнеры обещали на восстановление критической инфраструктуры.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, речь идет о примерно 250 миллионах долларов, которые должны были пойти на закупку сжиженного газа и ремонт электростанций после российских ударов.

Финансирование было запланировано еще при администрации Джо Байдена через USAID, но после ликвидации агентства новой властью деньги оказались в "подвешенном состоянии". Источники объясняют задержку внутренними спорами в Вашингтоне, а не политическим давлением на Киев.

На фоне массированных атак России, оставивших миллионы людей без света и тепла, украинские чиновники признают проблему, но избегают публичных заявлений, чтобы не обострять отношения с Белым домом.

Административно-бюджетное управление Белого дома переложило ответственность на Украину и команду Байдена, заявив о "катастрофическом управлении" энергетической помощью и сославшись на отчет USAID о коррупции и потерях продукции. Американские чиновники напоминают, что поддержка энергетики Украины всегда шла медленно из-за опасений масштабной коррупции в секторе.

Задержка финансирования стала особенно болезненной именно этой зимой, когда российские удары по энергетической инфраструктуре совпали с самыми суровыми морозами за последние годы.

Энергетическое перемирие может сыграть на руку РФ: мнение аналитиков

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют эксперты.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Палата представителей США одобрила согласованный вариант закона о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ с общим объемом финансирования почти один триллион долларов определяет основные направления политики Пентагона и предусматривает дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

Великобритания, со своей стороны, анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гилли.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

