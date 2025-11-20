Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

Германия планирует поддерживать Украину поставками вооружения и возможным локальным производством ракет.

Украинская армия получит новые ракеты и увеличенную дальность действия вооружения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, MBDA Deutchland

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия - об этом на совместной пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, Берлин в течение последних месяцев ведет активную работу с Киевом над проектами, которые предусматривают передачу вооружения увеличенной дальности.

"В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", - приводит слова канцлера Anadolu Ajansi.

Мерц не раскрыл, сколько именно ракет планируют передать и когда. Он также воздержался от комментариев относительно прежней позиции ФРГ относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив такую сдержанность необходимостью давления на Россию.

"Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине", - подчеркнул Мерц.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Поддержка Украины западными партнерами - оценка эксперта

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником остается ЕС, который предоставляет не только финансовую, но и значительную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие, используя для этого европейские средства. На встрече в Вашингтоне 18 августа обсуждался огромный объем военных закупок - 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается как долгосрочная гарантия безопасности Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно усложняет России одержать победу в войне", - отмечает Фесенко.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.

Кроме того, Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США.

Напомним, что в течение ближайшего месяца Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

