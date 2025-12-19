Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 20 декабря
- Приметы 20 декабря
- Что можно и нельзя делать 20 декабря
В субботу, 20 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Игнатий родился, вероятно, в Сирии или Малой Азии, примерно в конце I века. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и считался одним из Апостольских Отцов, то есть тех, кто напрямую связан с апостолами Христовыми. Игнатий стал епископом Антиохийской церкви, которая в то время была одним из важнейших центров христианства.
Игнатий активно проповедовал христианство среди язычников и евреев, организовывал общины верующих и поддерживал связи между ними. Он подчеркивал единство церкви, роль епископа и важность догматической верности. Ему приписывают семь известных писем в различные христианские общины (Рим, Эфес, Смирна, Филадельфия, Магнезия, Тралия, Поликарп), в которых он призывает к стойкости в вере, единстве и любви к Богу.
Игнатия арестовали во время гонений на христиан при императоре Траяне (98–117 годы). Его везли из Антиохии в Рим для смертной казни. По дороге Игнатий оставлял письма христианам, в которых выражал готовность отдать свою жизнь за Христа. В Риме его бросили на растерзание к львам в Колизее, что стало его мученичеством и свидетельством веры.
Приметы 20 декабря
- Легкий мороз и ясная погода - зима будет мягкой и короткой.
- Туман - к оттепели.
- Замерзшие реки 20 декабря - зима будет устойчивой.
Что нельзя делать 20 декабря
В этот день за народными верованиями существуют определенные запреты: не следует ни одалживать, ни давать деньги взаймы, иначе можно провести год в финансовых затруднениях. Также существует поверье, что покупка обуви в этот день может словно "укоротить" собственную жизнь, поэтому лучше воздержаться от таких покупок.
Что можно делать 20 декабря
В православный праздник верующие обращаются к святому Игнатию Богоносцу с молитвами, прося его о защите от сглаза и злых сил, поддержке в делах и семейном благополучии. Ему также молятся о тех, кто отдалился от веры, прося помощи в возвращении к духовному пути. Верования утверждают, что святой охраняет дом, поэтому его просят оберегать дом от любых опасностей и проблем.
Также стоит прочитать:
- Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря
- Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник
- Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджет
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред