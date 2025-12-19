Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
19 декабря 2025, 15:16
29
Существует поверье, что покупка обуви 20 декабря может словно "укоротить" собственную жизнь, поэтому лучше воздержаться от таких покупок.
Какой 20 декабря праздник
Какой 20 декабря праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 20 декабря
  • Приметы 20 декабря
  • Что можно и нельзя делать 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Игнатий родился, вероятно, в Сирии или Малой Азии, примерно в конце I века. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и считался одним из Апостольских Отцов, то есть тех, кто напрямую связан с апостолами Христовыми. Игнатий стал епископом Антиохийской церкви, которая в то время была одним из важнейших центров христианства.

видео дня

Игнатий активно проповедовал христианство среди язычников и евреев, организовывал общины верующих и поддерживал связи между ними. Он подчеркивал единство церкви, роль епископа и важность догматической верности. Ему приписывают семь известных писем в различные христианские общины (Рим, Эфес, Смирна, Филадельфия, Магнезия, Тралия, Поликарп), в которых он призывает к стойкости в вере, единстве и любви к Богу.

Игнатия арестовали во время гонений на христиан при императоре Траяне (98–117 годы). Его везли из Антиохии в Рим для смертной казни. По дороге Игнатий оставлял письма христианам, в которых выражал готовность отдать свою жизнь за Христа. В Риме его бросили на растерзание к львам в Колизее, что стало его мученичеством и свидетельством веры.

Приметы 20 декабря

  • Легкий мороз и ясная погода - зима будет мягкой и короткой.
  • Туман - к оттепели.
  • Замерзшие реки 20 декабря - зима будет устойчивой.

Что нельзя делать 20 декабря

В этот день за народными верованиями существуют определенные запреты: не следует ни одалживать, ни давать деньги взаймы, иначе можно провести год в финансовых затруднениях. Также существует поверье, что покупка обуви в этот день может словно "укоротить" собственную жизнь, поэтому лучше воздержаться от таких покупок.

Что можно делать 20 декабря

В православный праздник верующие обращаются к святому Игнатию Богоносцу с молитвами, прося его о защите от сглаза и злых сил, поддержке в делах и семейном благополучии. Ему также молятся о тех, кто отдалился от веры, прося помощи в возвращении к духовному пути. Верования утверждают, что святой охраняет дом, поэтому его просят оберегать дом от любых опасностей и проблем.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:50Украина
"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

15:32Политика
Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Последние новости

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

Реклама
14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:16

Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символВидео

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

Реклама
12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

Реклама
07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить варенные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять