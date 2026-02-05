Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Главное:
- В Украине подорожал кофе
- Чуть более 200 граммов кофе стоят более 650 гривен
Многие украинцы любят кофе и не представляют без него свое утро. Однако теперь некоторые производители существенно подняли на него цены и выпить чашку любимого напитка дома будет довольно дорого.
Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, по состоянию на сегодня, 5 февраля, пачка кофе по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.
Как переписали цены на кофе
Кофе Nescafe Gold весом 210 граммов в четверг супермаркеты продают по 686,80 гривны за пачку. Хотя еще в прошлом месяце он стоил 610,20 гривны за такую же пачку.
Что интересно, в течение последних трех месяцев средняя цена на эту кофе была стабильной и держалась на одном уровне, но в феврале снова начала стремительно дорожать.
