Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Товар, который покупают многие украинцы, сейчас снова стоит дороже.

В Украине снова начал дорожать популярный товар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине подорожал кофе

Чуть более 200 граммов кофе стоят более 650 гривен

Многие украинцы любят кофе и не представляют без него свое утро. Однако теперь некоторые производители существенно подняли на него цены и выпить чашку любимого напитка дома будет довольно дорого.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, по состоянию на сегодня, 5 февраля, пачка кофе по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.

Как переписали цены на кофе

Кофе Nescafe Gold весом 210 граммов в четверг супермаркеты продают по 686,80 гривны за пачку. Хотя еще в прошлом месяце он стоил 610,20 гривны за такую же пачку.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что интересно, в течение последних трех месяцев средняя цена на эту кофе была стабильной и держалась на одном уровне, но в феврале снова начала стремительно дорожать.

Цены на кофе в украинских супермаркетах в течение 2024-2026 годов / фото: скриншот с сайта Минфин

Что будет с ценами на крупы и масло в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, несмотря на то, что и крупы, и масло быстро не портятся, они все равно имеют свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.

Поэтому, если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке и цены на указанные продукты вырастут заметно для покупателей.

