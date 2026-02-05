Укр
Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Анна Косик
5 февраля 2026, 17:36
Товар, который покупают многие украинцы, сейчас снова стоит дороже.
супермаркет, деньги
В Украине снова начал дорожать популярный товар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине подорожал кофе
  • Чуть более 200 граммов кофе стоят более 650 гривен

Многие украинцы любят кофе и не представляют без него свое утро. Однако теперь некоторые производители существенно подняли на него цены и выпить чашку любимого напитка дома будет довольно дорого.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, по состоянию на сегодня, 5 февраля, пачка кофе по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.

видео дня

Как переписали цены на кофе

Кофе Nescafe Gold весом 210 граммов в четверг супермаркеты продают по 686,80 гривны за пачку. Хотя еще в прошлом месяце он стоил 610,20 гривны за такую же пачку.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что интересно, в течение последних трех месяцев средняя цена на эту кофе была стабильной и держалась на одном уровне, но в феврале снова начала стремительно дорожать.

стоимость кофе
Цены на кофе в украинских супермаркетах в течение 2024-2026 годов / фото: скриншот с сайта Минфин

Что будет с ценами на крупы и масло в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, несмотря на то, что и крупы, и масло быстро не портятся, они все равно имеют свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.

Поэтому, если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке и цены на указанные продукты вырастут заметно для покупателей.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине не перестают неприятно удивлять покупателей. В частности, яблоки на этой неделе неожиданно подорожали и стоят уже почти как экзотические фрукты.

Накануне стало известно, что цены на тепличные помидоры в Украине в очередной раз выросли. Стоимость подскочила, в частности, из-за сокращения предложения на внутреннем рынке.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

